Порошенко поручил срочно вынести ситуацию в Авдеевке на рассмотрение Совбеза ООН

Поручение дано заместителю главы администрации президента Украины Константину Елисееву. "Сегодня мы ждем соответствующих заявлений со стороны международных партнеров", — добавил Порошенко.

Он подчеркнул, что обратился в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и сообщил партнерам в США, ЕС и НАТО.

"Хочу успокоить граждан: наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции. Ни одного приказа не отвечать на уничтожающий огонь им не отдавалось. Украинские военные имеют все возможности защищать себя", — написал Порошенко.

Украинский президент подчеркнул, что в районе Авдеевки "впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены "Грады", массовые обстрелы из крупнокалиберной артиллерии.

"Если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?" — заявил Порошенко на совещании с силовиками.

Активные боевые действия в районе города Авдеевка, который находится примерно в шести километрах от Донецка, начались утром 29 января с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями.