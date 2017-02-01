Порошенко поручил срочно вынести ситуацию в Авдеевке на рассмотрение Совбеза ООН

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NEWSru.com
среда, 1 февраля 2017 г. 08:51
Президент Украины Петр Порошенко провел срочное заседание с силовиками по поводу обострения ситуации в Донбассе в районе города Авдеевка, где объявлено чрезвычайное положение после продолжающихся трое суток массированных обстрелов и боев, и поручил немедленно вынести этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Об этом сообщается на странице украинского президента в Facebook.
Petro Poroshenko
© Sputknik/Scanpix

Поручение дано заместителю главы администрации президента Украины Константину Елисееву. "Сегодня мы ждем соответствующих заявлений со стороны международных партнеров", — добавил Порошенко.

Он подчеркнул, что обратился в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и сообщил партнерам в США, ЕС и НАТО.

"Хочу успокоить граждан: наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции. Ни одного приказа не отвечать на уничтожающий огонь им не отдавалось. Украинские военные имеют все возможности защищать себя", — написал Порошенко.

Украинский президент подчеркнул, что в районе Авдеевки "впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены "Грады", массовые обстрелы из крупнокалиберной артиллерии.

"Если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?" — заявил Порошенко на совещании с силовиками.

Активные боевые действия в районе города Авдеевка, который находится примерно в шести километрах от Донецка, начались утром 29 января с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

NEWSru.com
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