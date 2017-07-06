Порошенко подписал закон о приоритете Украины на членство в НАТО

"Отныне курс Украины на вступление в НАТО четко определен как один из ключевых факторов государственной политики Украины, - написал Порошенко. - Впереди - активная работа по реформированию безопасности и оборонных секторов, что позволит нам достичь критериев членства (Украины в Североалтантиченском альянсе. - Прим. NEWSru.com)".

Верховная Рада Украины 8 июня приняла законопроект N6470, официально закрепляющий в качестве приоритета внешней политики страны стремление страны к вступлению в НАТО.

"Приоритетами национальных интересов являются: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины", - говорится в тексте документа.

Вместе с тем этот шаг украинского парламента вызвал неоднозначную реакцию в стране: одни поприветствовали принятие законопроекта, назвав его необходимостью для обеспечения стабильности в Европе, другие, наоборот, сравнили происходящее с "балом сатаны".

В Кремле тут же заявили в этой связи, что примут меры в ответ на расширение НАТО к границам России. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что на Украине "продолжается гражданская война", в то время как одним из условий вступления государств в Североатлантический альянс является отсутствие внутренних конфликтов и территориальных споров.

При этом соцопросы показывают, что более половины жителей Украины не готовы голосовать за вступление страны в НАТО, если власти решат провести соответствующий референдум.

В начале февраля Порошенко в очередной раз заявил о намерении провести референдум о вступлении Украины в НАТО. Возможные сроки проведения плебисцита он при этом не уточнил, но заявил, что сделает все возможное для вступления страны в альянс, если население страны проголосует за присоединение к НАТО в ходе планируемого референдума.

В сентябре 2015 года Порошенко сообщил, что поддержка украинцами вступления страны в НАТО растет и уже превышает 60%. Тогда он пообещал, что референдум о вступлении Украины в Организацию североатлантического договора будет проведен, как только страна создаст все условия для реформирования страны по стандартам НАТО.

В декабре 2014 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условия, которые следует выполнить Украине для вступления в Альянс. В их числе проведение реформ, борьба с коррупцией, создание дееспособного госаппарата. Кроме того, Украине необходимо решить свои территориальные проблемы, что является обязательным условием для членства в НАТО. По мнению экспертов, при таких условия Украине не светит вступление в НАТО в ближайшие 20 лет.

Тогда же, в декабре 2014-го, Порошенко подписал предложенный им же закон об отказе Украины от внеблокового статуса и возобновлении курса на вступление в НАТО. До подписания этого документа он заявлял, что внеблоковый статус не смог гарантировать стране безопасность, и от него нужно отказаться.

При этом до вступления Украины в НАТО альянс отказался предоставлять ей какие-либо гарантии безопасности.