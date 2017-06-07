Порошенко подписал закон о квоте украинского языка в телеэфире

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Deutsche Welle
среда, 7 июня 2017 г. 11:20
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о доле государственного языка в СМИ. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила пресс-служба главы государства.
© AFP/Scanpix

В соответствии с новым постановлением 75 процентов контента в телеэфире отныне должно транслироваться на украинском.

"Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал", - отметил украинский лидер во время встречи с представителями СМИ, приуроченной к отмечавшемуся 6 июня на Украине Дню журналиста.

"Никто не против, чтобы с экранов (телевизоров. - Ред.) звучали другие языки, но недопустимо, чтобы доля украинского языка на любом украинском канале составляла 15, 20, 25 процентов. Слава Богу, нам удалось это защитить", - добавил он.

Суть закона

Во вторник, 23 мая, законопроект был одобрен Верховной радой. В поддержку документа проголосовали 269 депутатов при минимально необходимых 226. Нововведение касается эфирного вещания с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. В эти временные отрезки передачи и фильмы на государственном языке на национальных и региональных каналах должны составлять не менее 75 процентов, а на локальных каналах - не менее 60 процентов.

Законом предусмотрено, что ведущие передач обязательно должны говорить на украинском, однако это не касается гостей телешоу или комментариев в интервью и репортажах.

Телеканалы, которые вещают на языках коренных народов (гагаузов, крымчаков, крымских татар), смогут 45 процентов своего эфира транслировать на этих языках, 30 процентов - на украинском, а еще 25 процентов - на других, в том числе и на русском.

Deutsche Welle
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