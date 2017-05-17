Порошенко назвал условия снятия блокировок с "ВКонтакте" и "Одноклассников"

"Я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения", - сказал Порошенко, которого цитирует УНИАН.
Порошенко накануне ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о блокировке российских сайтов. Под санкции попали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компании Mail.ru, "Яндекс" и их сервисы. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.
В своем выступлении в среду украинский лидер заявил, что подписание законодательного решения о введении ЕС безвизового режима означает возвращение Украины в европейскую семью, передает "Интерфакс".
"Это исторический день, как для Украины, так и для ЕС. Украина возвращается в европейскую семью и отходит от советского прошлого", - сказал Порошенко в среду журналистам после подписания в Страсбурге председателем Европарламента Антонио Таяни и представителем председательствующей в Евросоюзе Мальты законодательного решения о введении безвизового режима для граждан Украины.
Президент Украины поблагодарил страны ЕС за поддержку Украины, а также главу Европарламента за усилия, которые он лично приложил для предоставления безвизового режима.
Таяни, со своей стороны, назвал облегчение визового режима ЕС для Украины "хорошим сигналом", но предупредил, что Брюссель и Киев должны вместе работать "ради мира и стабильности". ЕС будет поддерживать Украину на пути евроинтеграции, но также рассчитывает на активные действия с ее стороны, добавил глава Европарламента. Он также отметил, что в ЕС хотели бы найти оптимальное решение для реализации минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.