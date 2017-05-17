Порошенко назвал условия снятия блокировок с "ВКонтакте" и "Одноклассников"

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в среду, 17 мая, на пресс-конференции после подписания соглашения о безвизовом режиме с Европейским союзом, заявил, что о снятии блокировок с российских компаний и сервисов можно будет говорить только после того, как прекратится агрессия со стороны РФ.

"Я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения", - сказал Порошенко, которого цитирует УНИАН.

Порошенко накануне ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о блокировке российских сайтов. Под санкции попали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компании Mail.ru, "Яндекс" и их сервисы. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.

В своем выступлении в среду украинский лидер заявил, что подписание законодательного решения о введении ЕС безвизового режима означает возвращение Украины в европейскую семью, передает "Интерфакс".

"Это исторический день, как для Украины, так и для ЕС. Украина возвращается в европейскую семью и отходит от советского прошлого", - сказал Порошенко в среду журналистам после подписания в Страсбурге председателем Европарламента Антонио Таяни и представителем председательствующей в Евросоюзе Мальты законодательного решения о введении безвизового режима для граждан Украины.

Президент Украины поблагодарил страны ЕС за поддержку Украины, а также главу Европарламента за усилия, которые он лично приложил для предоставления безвизового режима.

Таяни, со своей стороны, назвал облегчение визового режима ЕС для Украины "хорошим сигналом", но предупредил, что Брюссель и Киев должны вместе работать "ради мира и стабильности". ЕС будет поддерживать Украину на пути евроинтеграции, но также рассчитывает на активные действия с ее стороны, добавил глава Европарламента. Он также отметил, что в ЕС хотели бы найти оптимальное решение для реализации минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.