Порошенко назвал свидетельства российской оккупации востока Украины

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Deutsche Welle
четверг, 2 марта 2017 г. 17:25
По мнению президента Украины, конфискация предприятий в самопровозглашенных республиках на востоке Украины и введение их в рублевую зону свидетельствуют об эскалации Москвой ситуации.
Petro Poroshenko
© Reuters/Scanpix

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Кремль эскалирует ситуацию на востоке Украины. Об этом глава государства заявил в среду, 1 марта, на встрече с министрами иностранных дел Великобритании и Польши - Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковским.

Эта эскалация проявляется, в частности, в сфере безопасности и характеризуется применением тяжелой техники и артиллерии, резким увеличением количества обстрелов и жертв среди мирного населения и военных.

Еще одним "грубым и ужасным нарушением международного права" Порошенко назвал осуществленную 1 марта конфискацию украинских предприятий на территории самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик". Де-факто конфискацию украинских государственных и частных активов осуществила Россия, указал президент.

Этот факт, а также фактическое введение территорий, контролируемых сепаратистами, в рублевую зону, поставки сюда газа и электроэнергии из России является подтверждением оккупации части Донбасса Москвой, отметил Порошенко.

Президент Украины предложил ввести санкции против лиц, которые незаконно присвоят украинские активы, и выразил уверенность в эффективности скоординированных действий.

Deutsche Welle
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