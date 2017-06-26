Порошенко назвал "Северный поток - 2" местью Украине

"Это месть за Стокгольм. Это месть за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере", - заявил глава украинского государства в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось вечером в воскресенье, 25 июня, сообщает newsru.com

Также Порошенко назвал "Северный поток - 2" "очень серьезной угрозой для Украины, которую формирует РФ". По его мнению, главная цель этой угрозы не экономическая и не энергетическая. "Цель - лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит (российского газа в Европу)", - заявил украинский лидер.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" были поданы в Стокгольмский арбитраж (полное официальное название - Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма) в 2014 году. "Газпром" требовал от "Нафтогаза" уплатить задолженности за уже поставленный газ и проценты за задолженность. "Нафтогаз" добивался ретроактивного изменения цены, возмещения переплат и отмены запрета на реэкспорт поставляемого Россией газа. Суд объединил иски компаний в одно разбирательство.

В конце мая было вынесено промежуточное решение. Арбитраж отклонил претензии к украинской стороне по контрактному правилу "бери или плати", отменил запрет для "Нафтогаза" на реэкспорт поставляемого Россией газа и постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. В Киеве решение суда расценили как победу. Между тем в Москве заявили, что намерены дождаться окончательного решения суда, которое должно быть вынесено к концу июня.