Порошенко назвал "Северный поток-2" инструментом российской агрессии

Президент Украины Петр Порошенко выступил с резкой критикой проекта газопровода "Северный поток-2", строительство которого поддерживает правительство ФРГ.

Газопровод следует рассматривать как "инструмент российской энергетической агрессии" против Украины, заявил Порошенко в четверг, 22 июня, после встречи с председателем Евросовета Дональдом Туском. "И не только против Украины, но и против всего Европейского Союза", - добавил он. Разнообразие источников энергии, энергетическая безопасность и соблюдение правил ЕС особенно важны, указал украинский президент.

Газопровод "Северный поток-2" вызывает множество вопросов и прежде всего в странах Восточной Европы. В финансировании проекта, общая стоимость которого оценивается в 9,5 млрд евро, участвует целый ряд западных фирм: немецкие Wintershall и Uniper, нидерландско-британская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie. Трубы планируется проложить по дну Балтийского моря, неподалеку от существующего газопровода. Это позволит уже в 2019 году увеличить объем российского газа, поставляемого в Европу в обход Украины.

В Брюсселе и Берлине отношение к проекту разнится. Еврокомиссия хочет получить от глав государств и правительств стран ЕС мандат на ведение переговоров с Россией, в рамках которых планируется обсудить условия эксплуатации трубопровода, доступ к нему конкурентов Газпрома, а также цены на транзит газа. Берлин рассматривает "Северный поток-2" как исключительно коммерческий проект, решать судьбу которого должны участвующие в нем компании. По этой причине правительство Германии не видит необходимости давать Еврокомиссии мандат на ведение переговоров.