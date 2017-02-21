Порошенко: На признание РФ "паспортов" нужно ответить санкциями

Ответом на признание государством-агрессором Россией "документов" организаций ДНР и ЛНР должно стать ужесточение санкций. Об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе встречи с комиссаром Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидисом.

Как отметил глава государства, сейчас можно наблюдать постоянные нарушения минских соглашений со стороны РФ и подконтрольных ей боевиков.

"Мы видим не только нарушения режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик", - цитирует президента его пресс-служба.

По словам Порошенко, с точки зрения международного права, это уже элемент признания незаконных формирований и де-факто отказа от минского процесса, поскольку данные действия несовместимы с имплементацией минских договоренностей.

"Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий вплоть до ужесточения санкций", - отметил он.

В свою очередь Стилианидис, который только что вернулся из прифронтового Майорска, четко подчеркнул, что ЕС продолжает полностью поддерживать Украину и прилагать значительные дипломатические усилия, направленные на полное выполнение Россией минских договоренностей, которые базируются на безусловном уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

18 февраля 2017 года сообщалось, что РФ признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

Однако ранее, 3 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает "паспорта" ДНР и ЛНР.

20 февраля в Еврокомиссии заявили, что указ Путина о признании так называемых документов противоречит минским договоренностям.