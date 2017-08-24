Порошенко на параде: Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору

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УНИАН
четверг, 24 августа 2017 г. 11:51
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление. Об этом Порошенко заявил во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины сегодня в центре Киева.
© AP / Scanpix

«Я уверен в нашей армии. Она сейчас в лучшей форме, чем когда-либо - это, кстати, оценка европейских аналитических центров. Но впереди еще много работы по ее укреплению и модернизации, достижению полной совместимости со стандартами НАТО», - заявил он.

По словам Порошенко, Украина ищет и находит асимметричные и эффективные решения, чтобы в длительной исторической перспективе сдерживать российскую армию - самую большую в Европе и третью по величине в мире.

«Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление. Но все же мы исходим из приоритетности мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма», - отметил Порошенко.

Порошенко также сравнил вторжение в Украину подразделений российской армии, которое три года назад привело к Иловайской трагедии, с действиями Адольфа Гитлера во Второй мировой войне.

«С особой болью именно в эти дни вспоминаем героев Иловайска. Их коварно атаковали регулярные подразделения российской армии, которые ворвались на нашу землю, - без объявления войны, как когда-то Гитлер», - сказал президент.

«Мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свои жизни за мирное будущее Украины. Поклонимся каждой украинской семье, потерявшей мужа или сына, мать или дочь», - призвал он.

«Вечная память воинам, павшим в боях за свободную, независимую Украину», - сказал президент.

Кроме того, украинский президент заявил, что с начала российской агрессии против Украины погибли более 10 000 украинцев.

«Всего более 10 тысяч украинских жизней на совести агрессора. Век не забудем и не простим никогда и никому», - заявил он.

Порошенко попросил присутствующих почтить минутой молчания украинских воинов и мирных граждан, которые погибли во время войны. Ранее сообщалось, что по подсчетам ООН, на протяжении почти трех лет военных действий РФ на Донбассе погибли по меньшей мере 2,5 тыс. мирных граждан Украины.

УНИАН
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