Порошенко: экономика Украины попала в реанимацию и выжила

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bbcrussian.com
понедельник, 20 марта 2017 г. 13:45
Президент Украины Петр Порошенко сравнил нынешнюю ситуацию в экономике Украины с пациентом, попавшим в реанимацию, выжившим и выписавшимся из больницы.
Petro Porošenka skaito metinį pranešimą Aukščiausioje Radoje
© Reuters/Scanpix

"Мы, находясь уже на грани с потусторонним миром, попали в реанимацию и выжили, провели определенное время в палате интенсивной терапии и встали на ноги", - сказал Порошенко, выступая на заседании совета регионов.

При этом президент отметил, что результаты, достигнутые в развитии экономики страны, еще не привели к тому, чтобы это почувствовали простые украинцы.

Порошенко также заявил, что Киев потерял последнюю сферу влияния на самопровозглашенные республики Донбасса в результате блокады со стороны украинских радикалов.

По его словам, министерство финансов Украины прогнозирует замедление роста ВВП страны из-за блокады, в которой "все четче кристаллизируется угроза анархии и атаманщины".

В конце января группа бывших участников спецоперации в Донбассе заблокировала грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками незаконна.

Вскоре после этого Петр Порошенко объявил о решении прекратить грузовые перевозки в Донбасс.

"Нам пришлось решением СНБО временно приостановить транспортное соединение с оккупированной территорией, и это носило вынужденный характер. Оно приостановило тот хаос, в который "блокадники" пытались погрузить всю страну", - пояснил свое решение президент.

Ранее Порошенко заявлял в интервью украинским телеканалам, что блокада является очень опасной стратегией действий, которая "уничтожила Украину на Донбассе".

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