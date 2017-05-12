Порошенко: безвизовый режим с ЕС — "окончательный развод с Россией"

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NEWSru.com
пятница, 12 мая 2017 г. 10:26
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что получение безвизового режима с Евросоюзом — это окончательный отход от России и возвращение в Европу. "Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать", — сказал глава государства в интервью телеканалу "1+1". Предположительно, безвизовый режим для граждан Украины начнет действовать 11 июня.
Petro Poroshenko
© Reuters/Scanpix

По его словам, отныне будут действовать три свободы — свобода движения товаров, капиталов и людей. "Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", — добавил Порошенко (цитата по "Интерфаксу").

Он отметил, что были препятствия внутри страны и даже некоторые еврооптимисты публично обращались к руководству Еврокомиссии и Евросоюза с призывом не давать Украине безвизовый режим. Также, по словам Порошенко, были и внешние препятствия, в частности попытки мобилизовать антиевропейские силы внутри ЕС с целью не давать Украине безвизовый режим.

Порошенко подчеркнул важность решения для деокупации Крыма и Донбасса: "Когда мы говорим о возвращении оккупированных территорий политико-дипломатическим путем, это означает создание условий, когда жители будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта".

Ранее еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос объявил об одобрении безвизового режима для украинских граждан. Технически это выглядело так: совет ЕС на уровне министров сельского хозяйства на заседании 11 мая рассмотрел и одобрил регламент Европейского парламента и Совета ЕС, вносящий изменения в постановление N539/2001, в котором указаны третьи страны, чьи граждане при пересечении внешних границ должны иметь визу, и страны, чьи граждане освобождаются от такого требования, — Украина.

Теперь этот документ должны подписать председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат. Предполагается, что это может произойти 15 мая. Затем решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС. Спустя 20 дней безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу. Ожидается, что это произойдет ориентировочно 11 июня.

После вступления в силу безвизового режима граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, смогут свободно посещать страны ЕС при краткосрочном пребывании в течение 90 дней. Это правило будет действовать в отношении всех стран — членов ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании, а также за исключением четырех стран, не входящих в ЕС, но входящих в Шенгенскую зону, отмечает сайт Аврамопулоса. Речь идет об Исландии, Норвегии, Лихтенштейне и Швейцарии.

При этом Евросоюз оставляет за собой право приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией или с безопасностью, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Между тем в МИД РФ назвали безвизовый режим Украины с ЕС "морковкой на веревочке". "Этот так называемый безвизовый режим с Украиной — в определенной степени такая "морковка на веревочке", которая просто чуть-чуть облегчает существующую систему", — заявил заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков. "Остается (условие) заезда только на три месяца в течение полугода, это не имеет никакого отношения к разрешению на работу", — заявил замминистра на презентации ежегодного доклада клуба "Валдай" "Неопределенное будущее Евросоюза: что делать России?".

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