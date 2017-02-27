Популярный телефон Nokia 3310 возвращается в обновленной версии

bbcrussian.com
понедельник, 27 февраля 2017 г. 08:15
На рынок мобильных телефонов возвращается Nokia 3310 - один из самых массовых и надежных мобильных телефонов первой половины 2000-х годов теперь будет выпускаться под тем же названием, но в модернизированной версии.
Nokia 3310
© Reuters / Scanpix

Оригинальная модель была снята с производства лишь в 2005 году - на тот момент таких мобильников было произведено больше 126 миллионов.

Сама компания Nokia больше не занимается производством мобильных телефонов, а лицензией на разработку и выпуск новой версии Nokia 3310 владеет компания HMD Global - этот финский старт-ап появился менее года назад и был запущен именно с целью возрождения мобильного бренда .

Помимо "ретро-модели" HMD Global представила также три смартфона под брендом Nokia, работающие на операционной системе Android.

О новых мобильных телефонах Nokia было объявлено в преддверии одной из крупнейших мировых выставок мобильной индустрии Mobile World Congress в Барселоне.

"Модель 3310 была первым по-настоящему массовым мобильным телефоном, который до сих пор многие вспоминают с теплотой и ностальгией. Если бы HDM объявила бы о запуске только трех новых "Андроидов" под брендом Nokia, то вряд ли это было бы кому-то интересно. А новый 3310 - это очень умный ход, и мы ожидаем, что он будет хорошо продаваться", - считает Бен Вуд, эксперт в сфере телекоммуникационных технологий аналитического бюро CCS Insight.

Новая Nokia 3310 позиционируется не как смартфон, а как просто мобильный телефон, предоставляющий доступ к интернету лишь частично - в виде нескольких базовых функций.

"Ретро-телефон" не поддерживает 3G- и 4G-связь, работая на более медленном стандарте 2,5G. Операционна система S30+ позволяет выходить в интернет, однако под эту систему сделан лишь очень ограниченный набор мобильных приложений, несравнимый с разнообразием и производительностью приложений для Android и iOS.

Наконец, в новом 3310 будет и фотокамера, но тоже весьма скромная по своим параметрам - всего 2 мегапикселя.

Преимущество "ретро-телефона" перед современными мощными смартфонами будет лишь одно, но весьма важное.

HDM Global обещает, что заряда аккумулятора у 3310 хватит на месяц в режиме ожидания или на 22 часа непрерывной работы - о такой "выносливости" смартфоны пока не могут даже и мечтать.

И, конечно, как и раньше в Nokia 3310 будет "зашита" популярная игра "Змейка" - правда, тоже в обновленном варианте.

Ожидается, что новый аппарат будет продаваться по цене 49 евро (52 доллара).

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Популярный телефон Nokia 3310 возвращается в обновленной версии

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На рынок мобильных телефонов возвращается Nokia 3310 - один из самых массовых и надежных мобильных телефонов первой половины 2000-х годов теперь будет выпускаться под тем же названием, но в модернизированной версии.

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