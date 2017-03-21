Польский суд приговорил россиянина к четырем годам за шпионаж

Суд в Варшаве приговорил юриста, имеющего российское и польское гражданство, к четырем годам тюрьмы, признав его виновным в шпионаже в пользу России.

Процесс проходил в закрытом режиме, так как в его ходе оглашались секретные документы, а само дело, по мнению прокуратуры и суда, имело крайне высокую важность для государственных интересов.

По данным следствия, подсудимый работал лоббистом на несколько польских энергетических компаний и занимался, в частности, юридическим сопровождением строительства терминала сжиженного природного газа в городе Свиноуйсьце.

Прокуратура утверждала, что подсудимый, задержанный в 2014 году, работал на российскую военную разведку. При этом не уточняется, какую именно информацию подсудимый передавал российской стороне.

Как сообщают польские СМИ, осужденного зовут Станислав Ш. Его полная фамилия официально не называется в соответствии с польским законодательством - однако местные журналисты утверждают, что речь идет о Станиславе Шиповском.

По данным журналистов, осужденный якобы приходится сыном советскому футболисту Сергею Шиповскому, который выступал в Польше и несколько раз признавался лучшим игроком местного футбольного чемпионата.

Вместе с юристом в 2014 году задержали подполковника польской армии, который предположительно передавал в Россию информацию о военнослужащих, уличенных в дисциплинарных нарушениях. В 2016 году офицер получил шесть лет тюрьмы.