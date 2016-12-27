Польша заявила о приостановке нового договора Брюсселя с "Газпромом"

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Deutsche Welle
вторник, 27 декабря 2016 г. 19:45
Польская газовая компания PGNiG сообщила, что Европейский суд принял к рассмотрению ее иск против нового соглашения Еврокомиссии с "Газпромом" по газопроводу OPAL. В связи с этим реализация новых условий заморожена.
© Shutterstock nuotr.

Новое соглашение между Еврокомиссией и российским "Газпромом" об использовании газопровода OPAL приостановлено, сообщил во вторник, 27 декабря, польский государственный газовый оператор PGNiG.

Это связано с тем, что Европейский суд в Люксембурге принял к рассмотрению иск PGNiG против нового договора Брюсселя с Москвой. Таким образом, новое соглашение будет заморожено до тех пор, пока суд в Люксембурге не примет решение по этому делу.

В Европейском суде пока не комментируют ситуацию, а представитель Еврокомиссии заявил агентству Reuters, что Брюссель примет к сведению решение суда, но убежден в законности своих договоренностей с "Газпромом".

В конце октября Еврокомиссия разрешила "Газпрому" претендовать на прокачку в Европу дополнительно от 7,7 млрд до 10,2 млрд кубометров газа вдобавок к уже имеющемуся праву использовать половину мощности газопровода OPAL, который связывает "Северный поток" со странами ЕС через территорию Германии.

Согласно принятому решению, от 10 до 20 процентов мощности OPAL должно быть зарезервировано для других поставщиков газа, но, если эти мощности останутся невостребованными, "Газпром" получит шанс претендовать и на них.

Варшава подвергла решение Брюсселя жесткой критике, заявив, что оно угрожает безопасности энергопоставок в страны Центральной и Восточной Европы. Наращивание мощностей прокачки по ОPAL позволит российскому концерну доставлять в Европу больше газа в обход традиционного маршрута через территорию Украины.

Deutsche Welle
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