Шидло, отвечая на вопрос журналистов о том, поддерживает ли она инициативу взимании репараций, подчеркнула, что Польша хочет справедливости, поскольку государство является «жертвой Второй мировой войны». По ее словам, по итогам войны Польше никаким образом «ущерб не был возмещен».

Она отметила, что существуют и противники данной инициативы. Однако, по ее словам, критики данной меры «должны, прежде всего, обернуться к истории и детально ознакомиться с тем, что произошло на польских землях во время Второй мировой войны».

2 августа депутат правящей партии «Право и справедливость» Аркадиуш Муларчык заявил, что польские власти рассматривают возможность потребовать от Германии репарации за потери во время Второй мировой войны. В начале сообщалось, что обращение должно быть готово к 11 августа. В документе должен быть представлен документ, в котором будет описано, законно ли предъявлять такие требования.

Также о возможности репараций заявлял Ярослав Качиньский — брат погибшего бывшего президента Леха Качиньского. Он, в свою очередь, рассказал, что «польское правительство готовится к историческому контрнаступлению». «Речь идет об огромных суммах, а также о том, что Германия на протяжении многих лет отказывалась брать на себя ответственность за Вторую мировую войну», — подчеркнул Качиньский.

Ранее AP сообщало, что в результате Второй мировой войны, которая началась с вторжения войск нацистской Германии в Польшу в сентябре 1939 года, погибли почти 6 миллионов поляков.