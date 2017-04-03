Польша выдвинула новые обвинения в деле о гибели Леха Качиньского

Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и "третьего лица" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 экс-президента Леха Качиньского под Смоленском, сообщает Gazeta.pl.

"Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей", - цитирует РИА "Новости" заместителя генерального прокурора Польши Марека Пощенека.

По словам чиновника, обвинения были сформулированы на основе повторного анализа группой прокуроров национальной прокуратуры материалов более чем 2 тыс. томов следственного дела о катастрофе президентского авиалайнера, передает ТАСС. Речь идет о двух российских диспетчерах и еще одном человеке, который находился в башне управления полетами, передает агентство AP. Кем конкретно является "третья особа", в обвинении не уточняется.

По данным AP, польские следователи хотят допросить троих российских авиадиспетчеров и не могут предоставить дополнительной информации до беседы с ними. РИА "Новости" передает, что Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.

Кремль опроверг обвинения польской прокуратуры

В Кремле выразили несогласие с выдвинутыми польской прокуратурой обвинениями в адрес российских авиадиспетчеров в связи с катастрофой самолета польского президента Леха Качиньского в апреле 2010 года.

"Обстоятельства этой трагедии уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

"Соглашаться с такими выводами (о вине диспетчеров) не представляется возможным", - добавил он. Представитель Кремля напомнил, что Россия ведет свое расследование инцидента. Он заверил, что работа по расследованию обстоятельств этой авиакатастрофы будет продолжена.

Источник "Интерфакса" в авиадиспетчерских службах РФ заявил, что обвинения польской прокуратуры в адрес российских авиадиспетчеров политизированны, окончательное решение о посадке принимает не диспетчер, а пилот.

"Самолет польского президента отслеживал диспетчер аэродрома. Он сообщил летному экипажу фактическую погодную информацию, условия сцепления взлетно-посадочной полосы, но не принимал за экипаж решения о том, совершать посадку или нет. Решение о посадке окончательно и бесповоротно принимает командир воздушного судна", - сказал собеседник агентства.

Самолет польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Расследование вели как российская, так и польская сторона. В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера пришла к выводу, что причиной катастрофы было "снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". Также в докладе комиссии среди причин крушения были упомянуты ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав новую комиссию по расследованию катастрофы. Ярослав Качиньский называет ответственным за крушение Ту-154 под Смоленском бывшего польского премьера, а ныне председателя Евросовета Дональда Туска.

В марте стало известно, что в прокуратуру Польши на Туска уже подано заявление. Его подозревают в нарушениях во время тендера на ремонт разбившегося президентского лайнера.