Польша продолжит вырубку Беловежской пущи вопреки постановлению Суда ЕС

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Deutsche Welle
понедельник, 31 июля 2017 г. 18:05
Министр окружающей среды Польши назвал вырубку части реликтового леса Беловежской пущи способом защиты остального массива и заявил, что до 4 августа власти страны ответят на претензии Еврокомиссии.
© AFP/Scanpix

Польша продолжит вырубать реликтовый лес в Беловежской пуще несмотря на решение Суда Европейского союза, запретившего продолжать вырубку. Об этом в понедельник, 31 июля, заявил министр окружающей среды Польши Ян Шишко. По его словам, масштабная вырубка деревьев, поврежденных жуком-короедом, проводится с целью защиты остального леса.

"Нас удивляет тот факт, что Европейская комиссия требует от нас того, что в Польше сейчас и так происходит", - цитирует высказывание польского министра агентство РИА "Новости".

Польша обещает ответить на претензии Еврокомиссии

Глава польского природоохранного ведомства выразил удивление позицией Еврокомиссии и Суда ЕС, резко возражающих против вырубки леса, и заявил, что до 4 августа министерство окружающей среды Польши письменно ответит на все претензии европейских институтов.

Варшава приняла решение о санитарной вырубке части реликтового леса в Беловежской пуще, пораженной жуком-короедом несколько месяцев назад, объяснив, что этот шаг необходим для того, чтобы остановить процесс заражения остальной части Беловежской пущи. Экологи раскритиковали эту меру и потребовали дать возможность лесному массиву самостоятельно справиться с процессом обновления.

В начале июля Еврокомиссия направила в Суд ЕС иск, потребовав от Варшавы приостановить процесс вырубки и заявив, что эти действия противоречат закону о защите дикой природы. 28 июля европейский суд постановил, что уничтожение реликтового леса в Беловежской пуще должно быть приостановлено до тех пор, пока не состоится рассмотрение дела по ускоренной процедуре. При этом власти Польши получили возможность ответить на претензии Еврокомиссии до 4 августа.

Deutsche Welle
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