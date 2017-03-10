Польша обвинила Германию в продавливании своих интересов в ЕС

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Gazeta.ru
пятница, 10 марта 2017 г. 12:51
Польша в четверг после утверждения Дональда Туска на второй срок в должности президента Совета ЕС обвинила Германию в продавливании своих интересов в Европейском Союзе.
© Shutterstock nuotr.

"Мы знаем, что теперь этот союз под диктатом Берлина",- передал польский новостной портал wPolityce.pl слова министра иностранных дел Витольда Ващиковского.

"Это открывает путь к опасному Европейскому Союзу, отравленному союзу, что может повредить многим государствам",- заявил министр иностранных дел.

На открывшемся в четверг двухдневном саммите лидеры ЕС утвердили Дональда Туска на второй срок в должности президента Совета ЕС. ДО начала саммита Польша пригрозила в случае, если ее мнение будет прогнорировано, провалить договоренности Совета ЕС.

Для избрания на второй служебный срок Туску требуется поддержка 72 процентов руководителей 28 союзных стран при условии, что в поддержавших кандидатуру государствах проживает не менее 65 процентов населения ЕС.

Gazeta.ru
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