Польша напомнила Европе, кто создал концлагеря

В декабре польский суд обязал немецкую телекомпанию ZDF извиниться перед бывшим узником концлагеря Освенцим за то, что в проморолике к документальному фильму были упомянуты слова "польские лагеря смерти".

Правозащитники утверждают, что вещатель не выполнил требование суда.

На билборде крупными буквами написана фраза: "Лагеря смерти принадлежали нацистской Германии. ZDF, извинитесь!"

Машина с билбордом проедет из польского города Вроцлав через территорию Германии и Бельгии и завершит свой путь в английском Кембридже, преодолев расстояние в 1600 км, сообщает Польское радио.

Предполагается, что автомобиль сделает остановку возле редакции ZDF в Майнце.

"Идея нашей кампании проста - мы требуем исторической правды, мы против слов "польские концентрационные лагеря", которые часто используются в западных СМИ", - сказал инициатор проекта Давид Халлманн.

Польские власти уже не раз жаловались из-за упоминаний в прессе об ответственности Польши за преступления нацистов, и напоминают, что страна сама была оккупирована Гитлером в годы Второй мировой войны.