По мнению депутата Сейма Польши от PiS Яна Мосиньского, которого цитирует Польское радио, было бы справедливо "сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать".

Мосиньский подчеркивает, что Польша имеет право требовать военные репарации не только от Германии, но и от России. Он напомнил, что в 1921 году был подписан "Рижский договор" об окончании Советско-польской войны, на основании которого советская Россия должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом. Компенсация не была выплачена.

По его мнению, Россия, которая является "законным наследником советской России" должна задуматься о том, "что делать с Рижским договором".

В Минюсте Польши поддерживают требования репараций, указывая, что речь может идти о колоссальных суммах. Замминистра юстиции Патрик Який указал, что Польша после 1945 года "потратила триллионы злотых" на восстановление государства после Второй мировой войны.

"Представьте себе, что эти деньги мы потратили на развитие Польши вместо того, чтобы тратить их на восстановление военных разрушений. Польша была бы сегодня в два раза сильнее экономически, все мы зарабатывали бы в два раза больше — как на Западе", — цитирует чиновника РИА "Новости".

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

По мнению нынешних властей Польши, решение об отказе Польши от репараций с 1954 года было принято под давлением СССР и не было закреплено в правовом порядке.

Рижский мирный договор 1921 года завершил советско-польскую войну, начавшуюся в 1919 году. Документ устанавливал государственные границы, обязывал стороны не вести враждебной деятельности в отношении друг друга и предусматривал переговоры о заключении торговых соглашений.

СССР обязался вернуть Варшаве военные трофеи, все научные и культурные ценности, вывезенные с территории Польши начиная с 1 января 1772 года, а также выплатить 30 млн золотых рублей за вклад Польши в хозяйственную жизнь Российской империи и передать польской стороне имущества на сумму 18 млн золотых рублей. Польша при этом освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства бывшей Российской империей.