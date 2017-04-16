Политолог: Исход выборов во Франции может стать для всех сюрпризом

Согласно опросам общественного мнения, следующим президентом Франции станет независимый кандидат Эмманюэль Макрон. Однако политолог Стефан Ваниш предупреждает: прогнозы могут не оправдаться.

По данным социологических опросов, во второй тур президентских выборов во Франции, вероятнее всего, выйдут кандидат от независимого движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон и лидер правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. При этом ожидается, что в итоге Макрон одержит над своей соперницей убедительную победу. Можно ли доверять прогнозам, и есть ли у Ле Пен шансы занять высший пост в стране, в интервью DW рассказал французский политолог, глава парижского института по изучению общественного мнения SCP Communication Стефан Ваниш.

DW: Прогнозы социологов об исходе референдума по Brexit, а также выборов в США и Нидерландах оказались ошибочными. Можно ли доверять опросам общественного мнения во Франции?

Стефан Ваниш: Мы, социологи, в данный момент не вполне понимаем, что именно мы определяем. В отличие от Великобритании и США, при расчете рейтингов во Франции за основу берется количество избирателей, принявших участие в предыдущих выборах в 2012 году. Пять лет назад около 50 процентов всех избирателей проголосовали за правых, а остальные 50 — за левых. Сейчас ситуация изменилась. Поэтому есть опасения, что и во Франции не обойдется без сюрпризов.

- По данным последних опросов, Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон в первом туре наберут примерно равное количество голосов, однако во втором туре Ле Пен не победит. В то же время в соцопросах шансы кандидатов от правых партий нередко недооцениваются. Существует ли такой риск и во Франции?

- Да, такое весьма вероятно. Рейтинг Марин Ле Пен на данный момент составляет около 24 процентов. Я предполагаю, что в первом туре она, скорее всего, получит около 30 процентов голосов. Это объясняется тем, что в ходе опросов избиратели с праворадикальными взглядами не признаются, за кого собираются голосовать. Ле Пен и Макрон не являются представителями традиционного французского политического истэблишмента. Поэтому вполне возможно, что некоторые респонденты на словах выражают поддержку более умеренному политику — центристу Макрону, однако в день выборов все же отдадут свои голоса Ле Пен.

- Если взглянуть на рейтинги, складывается впечатление, что во втором туре Эмманюэлю Макрону обеспечена убедительная победа над Марин Ле Пен. Насколько реален подобный сценарий развития событий?

- Вне всякого сомнения, нас ждут сюрпризы. В то же время это не означает, что Марин Ле Пен победит. По данным опросов, в случае проведения второго тура выборов либерал Макрон получит примерно 60, а правая популистка Ле Пен — 40 процентов голосов. Несмотря на это, в реальности разрыв между обоими кандидатами будет намного меньше.

- Так можно ли по-прежнему исходить из того, что Марин Ле Пен все же не станет следующим президентом Франции?

- Нет, такую возможность нельзя полностью исключить. В случае если опросы будут и в дальнейшем предрекать Эмманюэлю Макрону убедительную победу над Марин Ле Пен во втором туре, а пресса — распространять этот посыл, то все может действительно сложиться иначе. Я был бы очень осторожен в оценках ситуации.

Прогнозы, в которых Макрон фигурирует как явный победитель, могут привести к тому, что многие потенциальные сторонники Макрона не придут на второй тур. Макрон — новичок в политике, поэтому у него еще нет своего традиционного электората, на который он бы мог положиться. В то же время у Марин Ле Пен с ее "Национальным фронтом" достаточно преданных избирателей. Это даже может привести к тому, что, к большой неожиданности для всех нас, Марин Ле Пен изберут президентом.

- Отличительной чертой предвыборной кампании во Франции стали многочисленные скандалы с участием нескольких кандидатов в президенты, а также раскол левых сил. Какую роль на этих выборах играют избиратели, которые еще не определились со своим мнением, а также те, кто не собирается участвовать в голосовании?

- Во Франции больше тех, кто еще не уверен, за кого отдаст свой голос. Около четверти французов примут это решение только в день выборов. Таким образом, когда мы задаем людям вопрос, как они будут голосовать, они еще не решили, за кого отдать свой голос.

Для социологов это большая проблема. Французский электорат больше нельзя назвать стабильным. Наше общество находится в процессе радикальных преобразований, поэтому сложно делать точные прогнозы. Если это учесть, то становится очевидным, что значение опросов в ходе нынешней предвыборной кампании сильно преувеличено.

Многочисленные скандалы с участием ряда кандидатов привели к тому, что до детального обсуждения предвыборных программ дело так и не дошло. Избиратели только сейчас начинают знакомиться с их содержанием. Об это свидетельствует тот факт, что в последние дни распределение голосов между кандидатами слегка меняется. Макрон и Ле Пен, которых можно отнести к внесистемным кандидатам, слегка ослабили свои позиции, в то время как рейтинг других кандидатов вырос на несколько процентных пунктов. На данном этапе невозможно предугадать, как будет развиваться эта тенденция. По всей видимости, это станет ясно только в последнюю неделю перед выборами.