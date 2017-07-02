Политики обратились с открытым письмом к Трампу и Путину

Ряд политиков обратились к Путину и Трампу с призывом наладить сотрудничество. Обращение опубликовано незадолго до первой личной встречи Путина и Трампа.

Ряд внешнеполитических экспертов и экс-политиков из ФРГ, США, РФ и Великобритании обратились к Дональду Трампу и Владимиру Путину с призывом найти во время грядущего саммита "большой двадцатки" основу для сотрудничества. "Ваша первая встреча в Гамбурге - уникальная возможность", - говорится в открытом письме, обнародованном в субботу, 1 июля. Среди подписавших обращение - председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, экс-министр обороны Великобритании Дес Браун, бывший глава МИД РФ Игорь Иванов и экс-председатель комитета сената США по обороне Сэм Нанн.

"Вы можете отметить, что США, Европа и Россия - вопреки существенным различиям - могут и должны сотрудничать в областях, которые касаются наших жизненно важных сфер. К ним относятся в первую очередь сокращение ядерной и других военных рисков, а также предупреждение катастрофических терактов", - говорится в заявлении.

В письме также предлагаются конкретные шаги. Среди них: общее заявление, что ядерную войну нельзя вести, и она "не может победить", усиление обоюдной военной коммуникации, чтобы снизить вероятность ошибок или несчастных случаев с "катастрофическим последствиями", общие проекты по предотвращению терактов с использованием оружия массового уничтожения, и другие. Ни одна из ныне существующих проблем между США, Европой и РФ не должна удержать от "скорейшего перехода к практическим шагам, которые могут остановить ухудшение отношений и снижения реальных угроз", полагают авторы заявления.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля.