Политик впервые покормила грудью ребенка в парламенте Австралии

 (9)
bbcrussian.com
среда, 10 мая 2017 г. 09:59
Сенатор Лариса Уотерс стала первой женщиной-политиком, покормившей грудью ребенка в парламенте Австралии.
© Reuters / Scanpix

Член Партии зеленых покормила свою двухмесячную дочь Алию Джой во время голосования во вторник.

Австралийский парламент разрешил грудное вскармливание в своих стенах еще в прошлом году, однако ни один политик до Уотерс не воспользовался этим правом.

До этого детям было запрещено находиться в зале заседаний, женщины, которым необходимо было отлучиться, чтобы покормить ребенка, могли голосовать по доверенности.

Официальное разрешение на грудное вскармливание было дано после скандала в 2015 году, когда министру Кейли О'Дваер предложили сцеживать молоко, чтобы она могла продолжать выполнять все функции в парламенте без перерывов.

"Нам нужно больше женщин и родителей в парламенте. И нам нужно больше удобных для семьи рабочих мест и доступный уход за детьми для всех", - написала Уотерс в "Фейсбуке".

Грудное вскармливание - деликатный вопрос для многих парламентов по всему миру. В 2016 году испанский депутат из партии "Подемос" вызвала бурную реакцию общества из-за то, что взяла своего ребенка в парламент и покормила его грудью.

Британские депутаты неоднократно призывали отменить запрет на грудное вскармливание в парламенте. Однако некоторые политики опасались, что это может дать таблоидам повод для насмешек.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Amnesty International осудила запрет советской символики на Украине (7)

Amnesty International осудила запрет советской символики на Украине
Украинское отделение организации Amnesty International осудило задержание демонстрантов с советской символикой во время демонстрации по случаю 9 мая.

Политик впервые покормила грудью ребенка в парламенте Австралии (9)

Политик впервые покормила грудью ребенка в парламенте Австралии
Сенатор Лариса Уотерс стала первой женщиной-политиком, покормившей грудью ребенка в парламенте Австралии.

ЕС вскоре объявит об упрощении визового режима с Украиной (132)

Federica Mogherini
Евросоюз через несколько дней объявит о соглашении по упрощению визового режима с Украиной, заявила во вторник. 9 мая, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Совбеза ООН.

Страны НАТО обсудят увеличение войск в Афганистане (10)

Страны НАТО обсудят увеличение войск в Афганистане
Страны НАТО обсуждают увеличение численности войск в Афганистане, сообщает во вторник, 9 мая, AFP. Дания поддержит такое решение, если это будет необходимо, заявил министр обороны страны Клаус Йорт Фредериксен. Ранее стало известно, что НАТО попросила Великобританию увеличить воинский контингент в Афганистане.

Белый дом подтвердил встречу Трампа и Лаврова (8)

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду, подтвердили в пресс-службе Белого дома.
Facebook друзья
Rambler's Top100