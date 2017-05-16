Политик из Латвии записала предвыборную песню: ты мне дашь плюсик

Политик из Латвии Светлана Лонская придумала оригинальный способ заявить о себе накануне выборов в самоуправление Даугавпилса.

Выборы в местное самоуправление пройдут 3 июня.

Лонская накануне этого события записала песню со словами "ты мне дашь плюсик" и выложила ее на Youtube c подписью:

"Я, Светлана Лонская, баллотируюсь под номером 6 от списка No sirds Latvijai. Я – такая как есть, без шелухи. Студентка, тренер по ZUMBA фитнесу, ответственный и честный человек с активной жизненной позицией. Я знаю, как сделать жизнь в этом городе интереснее и насыщеннее, как повернуть думу лицом к жителям и наладить сотрудничество с налогоплательщиками".