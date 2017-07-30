Politico: вето Трампа на законопроект о санкциях против России не сыграло бы роли

"Это было бы огромной глупостью со стороны администрации Трампа наложить вето на этот законопроект. Конгресс бы все равно преодолел вето, а вся эта история бы подлила масла в полыхающий огонь "российского" скандала в Вашингтоне", - отметил в беседе с порталом Эдвард Фишмэн, сотрудник Госдепартамента США при бывшем президенте Бараке Обаме.

Согласно американской Конституции, президент должен подписать законопроект в течение десяти дней, а если этого не происходит, то билль автоматически становится законом и без подписания. Если Трамп решит наложить вето на инициативу, то у Конгресса останется возможность двумя третями голосов от каждой палаты преодолеть его и принять закон в существующей редакции.

"В ситуации, когда президенту противостоит единый Конгресс, а по всей стране обсуждают его возможные связи с российским лидером, у Трампа фактически не остается иного выбора, кроме как подписать законопроект вопреки собственному желанию", - пишет автор Politico.

Напомним, в пятницу Белый дом распространил заявление, которое гласило: "Президент Дональд Трамп ознакомился с ранними версиями законопроекта и вел переговоры относительно его важнейших положений. Сейчас он ознакомился с окончательной версией. Учитывая, что в нем отражено то, о чем он вел дискуссии, он одобряет документ и намерен его подписать".

Соответствующий законопроект Конгресс США одобрил в ночь на пятницу. Документ также предусматривает санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

Актуальная версия законопроекта предусматривает ужесточение ограничений на передачу американских технологий для российского нефтегазового сектора, в частности для разведки и добычи нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Также новым проектом ужесточаются правила кредитования проектов российских нефтегазовых компаний и банков. Минфин США в случае подписания документа может получить право вводить санкции против железнодорожных, металлургических и горнодобывающих компаний России.

Одним из главных и наиболее обсуждаемых пунктов законопроекта является ограничение власти Трампа в части снятия санкций, ранее введенных в отношении России. В Белом доме ранее неоднократно допускали, что Трамп может наложить вето на инициативу именно по этой причине.