Politico: вето Трампа на законопроект о санкциях против России не сыграло бы роли

 (7)
NEWSru.com
воскресенье, 30 июля 2017 г. 08:50
Накануне Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп ознакомился с окончательным вариантом законопроекта о новых санкциях против России и намерен его подписать. Как отмечает портал Politico, иного выбора, кроме как "проглотить горькую пилюлю", у главы государства не оставалось, поскольку наложение вето на законопроект в конечном счете не дало бы никакого результата.
D. Trumpas Varšuvoje susitinka su A. Duda
© AFP / Scanpix

"Это было бы огромной глупостью со стороны администрации Трампа наложить вето на этот законопроект. Конгресс бы все равно преодолел вето, а вся эта история бы подлила масла в полыхающий огонь "российского" скандала в Вашингтоне", - отметил в беседе с порталом Эдвард Фишмэн, сотрудник Госдепартамента США при бывшем президенте Бараке Обаме.

Согласно американской Конституции, президент должен подписать законопроект в течение десяти дней, а если этого не происходит, то билль автоматически становится законом и без подписания. Если Трамп решит наложить вето на инициативу, то у Конгресса останется возможность двумя третями голосов от каждой палаты преодолеть его и принять закон в существующей редакции.

"В ситуации, когда президенту противостоит единый Конгресс, а по всей стране обсуждают его возможные связи с российским лидером, у Трампа фактически не остается иного выбора, кроме как подписать законопроект вопреки собственному желанию", - пишет автор Politico.

Напомним, в пятницу Белый дом распространил заявление, которое гласило: "Президент Дональд Трамп ознакомился с ранними версиями законопроекта и вел переговоры относительно его важнейших положений. Сейчас он ознакомился с окончательной версией. Учитывая, что в нем отражено то, о чем он вел дискуссии, он одобряет документ и намерен его подписать".

Соответствующий законопроект Конгресс США одобрил в ночь на пятницу. Документ также предусматривает санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

Актуальная версия законопроекта предусматривает ужесточение ограничений на передачу американских технологий для российского нефтегазового сектора, в частности для разведки и добычи нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Также новым проектом ужесточаются правила кредитования проектов российских нефтегазовых компаний и банков. Минфин США в случае подписания документа может получить право вводить санкции против железнодорожных, металлургических и горнодобывающих компаний России.

Одним из главных и наиболее обсуждаемых пунктов законопроекта является ограничение власти Трампа в части снятия санкций, ранее введенных в отношении России. В Белом доме ранее неоднократно допускали, что Трамп может наложить вето на инициативу именно по этой причине.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

На Гавайях приняли закон против "смартфонных зомби" (1)

На Гавайях приняли закон против смартфонных зомби
Гонолулу стал первым крупным американским городом, который запретил пешеходам смотреть в телефоны, писать сообщения и использовать цифровые устройства при переходе через дорогу.

Два человека застрелены в ночном клубе в Германии (3)

Šaudynės Vokietijoje
Два человека погибли в результате стрельбы на дискотеке в немецком городе Констанц.

Австралия заявила о предотвращении теракта в самолете (3)

Australijos policija
Контртеррористическая полиция в Австралии раскрыла заговор, участники которого намеревались уничтожить самолет, рассказал премьер-министр Малкольм Тернбулл.

Министр обороны Румынии прокомментировал скандальный твит Рогозина (50)

Министр обороны Румынии прокомментировал скандальный твит Рогозина
"Мягко говоря, неуместной" назвал министр национальной обороны Румынии Адриян Цуцуяну в субботу, 29 июля, реакцию вице-премьера России Дмитрия Рогозина на отказ румынских властей пропустить самолет с российской делегацией.

В Госдепе объясняют новые санкции желанием улучшить отношения США и РФ (173)

Rexa Tillerson
Одобренный американским Конгрессом законопроект о санкциях свидетельствует о желании американцев добиться от России шагов по улучшению отношений с США, заявил Рекс Тиллерсон.
Facebook друзья