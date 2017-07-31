Politico: в Вашингтоне готовят санкции против Китая

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Deutsche Welle
понедельник, 31 июля 2017 г. 14:04
По информации американского интернет-издания Politico, ближайшее окружение президента США Дональда Трампа обсуждает возможные штрафные меры в отношении Китая.
Donaldo Trumpo ir Xi Jinping susitikimas
© AFP / Scanpix

Они могут включать торговые ограничения и другие экономические санкции, пишет сайт в понедельник, 31 июля, со ссылкой на двух неназванных чиновников американской администрации.

Идут консультации

Как сообщает далее издание, в минувшие выходные советники Трампа обсуждали возможности наказать китайское руководство за то, что оно не предпринимает достаточных действий в отношении северокорейского режима. Консультации, по этим данным продолжатся 31 июля, а в ближайшие дни будет принято решение. "Но чиновники сказали, что пока слишком рано говорить о том, какое решение может принять президент", - указывает далее издание.

При этом ряд сторонников жесткой политики в окружени Трампа давно подталкивают его к более решительным мерам в отношении Китая, пишет Politico. Речь идет о политическом советнике президента США Стивене Миллере, главном стратеге Стивене Бэнноне и советнике по торговле Питере Наварро.

"Китайцы не сделали ничего в ситуации с КНДР"

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что "очень разочарован в Китае". "Наши глупые бывшие лидеры позволили зарабатывать китайцам сотни миллиардов долларов в год на торговле , а они в ситуации с Северной Корее не сделали для нас ничего, все это одни лишь разговоры", - написал американский президент 29 июля в Twitter. Он добавил, что "не позволит этому продолжаться" и выразил уверенность в том, что "Китай легко бы решил эту проблему".

Несмотря на неоднократные предупреждения мировой общественности, власти КНДР 28 июля вновь провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Ранее, 4 июля, Пхеньян заявил об испытаниях межконтинентальной ракеты, которая может долететь до территории США. Пуском ракеты Hwasong-14 лично руководил глава страны Ким Чен Ын. Официальные северокорейские СМИ назвали испытания успешными, указав, что теперь республика способна "нанести ядерный удар по любой точке мира".

Deutsche Welle
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