Полиция задержала трех человек в брюссельском районе Моленбек

В ходе полицейской спецоперации в районе Моленбек бельгийской столицы задержаны три человека, которые будут допрошены в ближайшие часы. При обысках ни оружие, ни взрывчатка не обнаружены.

В ходе расследования террористической деятельности бельгийская полиция провела спецоперацию в брюссельском районе Моленбек.

По словам представительницы прокуратуры Бельгии, вечером в субботу, 14 января, были проведены обыски на четырех объектах, задержаны три человека. В течение ночи они должны быть допрошены. Оружие или взрывчатка в ходе обысков на обнаружены.

По сообщению бельгийского информационного агентства Belga, в операции были задействованы силы специального назначения и вертолет. Две улицы в Моленбеке оцепила полиция. Пока неясно, на кого конкретно проводилась облава.

В районе бельгийской столицы Моленбек, заселенном преимущественно выходцами из Северной Африки, проживали некоторые из джихадистов, устроивших теракты в Париже и Брюсселе. После этих нападений район стали называть "колыбелью джихадизма в Европе".