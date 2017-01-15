Полиция задержала трех человек в брюссельском районе Моленбек

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Deutsche Welle
воскресенье, 15 января 2017 г. 09:27
В ходе полицейской спецоперации в районе Моленбек бельгийской столицы задержаны три человека, которые будут допрошены в ближайшие часы. При обысках ни оружие, ни взрывчатка не обнаружены.
© A.Morozovo nuotr.

В ходе расследования террористической деятельности бельгийская полиция провела спецоперацию в брюссельском районе Моленбек.

По словам представительницы прокуратуры Бельгии, вечером в субботу, 14 января, были проведены обыски на четырех объектах, задержаны три человека. В течение ночи они должны быть допрошены. Оружие или взрывчатка в ходе обысков на обнаружены.

По сообщению бельгийского информационного агентства Belga, в операции были задействованы силы специального назначения и вертолет. Две улицы в Моленбеке оцепила полиция. Пока неясно, на кого конкретно проводилась облава.

В районе бельгийской столицы Моленбек, заселенном преимущественно выходцами из Северной Африки, проживали некоторые из джихадистов, устроивших теракты в Париже и Брюсселе. После этих нападений район стали называть "колыбелью джихадизма в Европе".

Deutsche Welle
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