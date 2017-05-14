Полиция задержала снявшего штаны на выступлении Джамалы пранкера

«В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк — украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов — он решил реализовать свое хобби, так как „неофициально работает провоцирующим журналистом“», — написал Аваков.

Он также рассказал, что Седюк был задержан охранной конкурса при участии полиции. При задержании он оказывал сопротивление.

Аваков добавил, что Седюка задержали на 72 часа до суда. Ему выберут меру пресечения по части 3 статьи 296 УК Украины (Хулиганство), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

По словам главы МВД Украины, «этот позор страны, сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания».