Полиция вернула контроль над улицами Гамбурга

Полиция Гамбурга заявила, что к утру субботы, 8 июля ситуация в городе успокоилась. Протесты и беспорядки, продолжавшиеся почти всю ночь, прекратились.

Полиция попросила очевидцев загружать на специальный портал фото и видео с акции, чтобы правоохранители смогли опознать нарушителей.

Еще ночью сообщалось о 102 задержанных, а также о 197 пострадавших полицейских. В пресс-релизе полиция сообщает, что протестующие были вооружены, в частности, "коктейлями Молотова", кидались вынутыми из мостовой камнями и ранили некоторых сотрудников правоохранительных органов из рогаток.

Стало известно и о случае мародерства в одном из супермаркетов квартала: по оценкам полиции, в разграблении магазина участвовало около 500 человек. Протестующие строили баррикады и поджигали их при приближении полиции.

Полиция же применяла дубинки, водометы и перцовый газ. На пике противостояния на улицы вышел полицейский спецназ в тяжелой штурмовой экипировке и с боевыми автоматами — однако дальнейшей эскалации конфликта удалось избежать, и причин применять оружие у полиции не появилось.

Однако уже в 2:30 ночи ситуация в охваченном бепорядками районе Штерншанце стала нормализоваться, там вновь открыли станцию метро, а чуть позже полиция разрешила движение электропоездов на охваченном протестами участке железной дороги — ранее пути закрывали из соображений безопасности.

В Гамбурге 7 и 8 июля проходит саммит "большой двадцатки": в город съехались главы государств, накануне в рамках саммита знакомились Владимир Путин и ДональдТрамп.

Гамбург знаменит своей традицией массовых протестов. В городе существуют традиционно "левые" районы, где живет множество активистов. Протесты против саммита начались еще 6 июля — тогда, по данным полиции, в них участвовали около 12 тысяч демонстрантов.