Полиция Вашингтона прокомментировала информацию BuzzFeed об убийстве Лесина

"Я не уверена, откуда BuzzFeed черпает информацию, поскольку управление полиции Вашингтона остается головным ведомством, проводившим расследование по данному делу, и оно не приходило к выводу о том, что смерть Лесина представляла собой убийство", - заявила Рид.
По ее словам, руководство вашингтонской полиции в свете данной публикации вновь обсуждало обстоятельства смерти Лесина с работавшими по этому делу следователями, однако выводы о причинах смерти бывшего российского чиновника не изменились.
"После дополнительных контактов с нашей командой, занимающейся расследованиями убийств, мы можем сказать, что у нас нет свидетельств, указывающих на то, что эта смерть объяснялась грязной игрой. Однако мы, разумеется, вновь откроем расследование, если будут вскрыты дополнительные свидетельства", - добавила собеседница ТАСС.
Накануне BuzzFeed со ссылкой на двух агентов ФБР и одного сотрудника разведки сообщил, что Лесин был избит до смерти. Сотрудник разведки пояснил журналистам, что орудием убийства была бейсбольная бита. По словам другого источника, близкого к судмедэкспертизе, у Лесина были сломаны ребра.
Агенты ФБР отметили, что Лесин в США собирался встретиться с сотрудниками Минюста, расследовавшими деятельность российского телеканала RT, и рассказать им, "как работает машина пропаганды". По информации издания, именно американский Минюст оплатил Лесину проживание в отеле Dupont, где впоследствии нашли его тело.
Три агента ФБР, с которыми удалось поговорить журналистам, заявили, что узнали о насильственном характере смерти Лесина от своих коллег, которые непосредственно помогали полиции Вашингтона с расследованием. По их словам, у ФБР есть доказательства и свидетельские показания, которые говорят о том, что Лесин был убит.
Отметим, что расследование смерти Лесина продолжалось почти год. Осенью 2016 года судмедэксперт округа Колумбия установил, что причиной смерти стал "несчастный случай". Дополнительной причиной гибели экс-министра специалист указал "острое алкогольное отравление".