Полиция Вашингтона прокомментировала информацию BuzzFeed об убийстве Лесина

Американские правоохранители сомневаются в достоверности распространенной порталом BuzzFeed информации о том, что смерть бывшего министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина не была случайностью, утверждает ТАСС. Об этом агентству рассказала официальный представитель управления полиции Вашингтона Рэйчел Рид.

"Я не уверена, откуда BuzzFeed черпает информацию, поскольку управление полиции Вашингтона остается головным ведомством, проводившим расследование по данному делу, и оно не приходило к выводу о том, что смерть Лесина представляла собой убийство", - заявила Рид.

По ее словам, руководство вашингтонской полиции в свете данной публикации вновь обсуждало обстоятельства смерти Лесина с работавшими по этому делу следователями, однако выводы о причинах смерти бывшего российского чиновника не изменились.

"После дополнительных контактов с нашей командой, занимающейся расследованиями убийств, мы можем сказать, что у нас нет свидетельств, указывающих на то, что эта смерть объяснялась грязной игрой. Однако мы, разумеется, вновь откроем расследование, если будут вскрыты дополнительные свидетельства", - добавила собеседница ТАСС.

Накануне BuzzFeed со ссылкой на двух агентов ФБР и одного сотрудника разведки сообщил, что Лесин был избит до смерти. Сотрудник разведки пояснил журналистам, что орудием убийства была бейсбольная бита. По словам другого источника, близкого к судмедэкспертизе, у Лесина были сломаны ребра.

Агенты ФБР отметили, что Лесин в США собирался встретиться с сотрудниками Минюста, расследовавшими деятельность российского телеканала RT, и рассказать им, "как работает машина пропаганды". По информации издания, именно американский Минюст оплатил Лесину проживание в отеле Dupont, где впоследствии нашли его тело.

Три агента ФБР, с которыми удалось поговорить журналистам, заявили, что узнали о насильственном характере смерти Лесина от своих коллег, которые непосредственно помогали полиции Вашингтона с расследованием. По их словам, у ФБР есть доказательства и свидетельские показания, которые говорят о том, что Лесин был убит.

Отметим, что расследование смерти Лесина продолжалось почти год. Осенью 2016 года судмедэксперт округа Колумбия установил, что причиной смерти стал "несчастный случай". Дополнительной причиной гибели экс-министра специалист указал "острое алкогольное отравление".