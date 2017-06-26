Полиция в Стамбуле разогнала участников гей-прайда

Полиция в Стамбуле разогнала участников несанкционированного марша за права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).

Организаторы демонстрации заявляли, что марш состоится, несмотря на запрет со стороны городских властей.

Небольшие группы людей собирались на подходах к площади Таксим, но вокруг было гораздо больше полиции.

Полиция арестовала несколько человек, а затем применила резиновые пули, для того чтобы разогнать собравшихся.

Власти Стамбула уже третий год запрещают гей-парад под тем предлогом, что на участников могут напасть приверженцы крайне правых идеологий.

В отличие от большинства исламских стран, в Турции гомосексуальность не запрещена, но во многих слоях общества царит гомофобия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чья Партия справедливости и развития зародилась как консервативное исламское движение, отрицает, что хочет навязать обществу религиозные ценности, и заявляет, что полностью поддерживает светскую модель Турции.

Он, однако, также поддерживает право турок открыто выражать свои религиозные убеждения.

Привыкните к этому

Корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн сообщает, что полиция блокировала доступ к району демонстрации в попытке предотвратить гей-прайд. В небе кружил полицейский вертолет.

Поступали сообщения, что на улице Истикляль стояли водометы.

Организационный комитет прайда обнародовал заявление, в котором говорится: "Мы не боимся, мы здесь, мы не изменимся. Боитесь вы, изменитесь вы, и вы к этому привыкнете. Мы снова здесь для того, чтобы уверенно выступать за нашу гордость".

Представительница организационного комитета Лара Озлен сказала в интервью агентству Франс пресс, что "очевидно, что мирная демонстрация - наше конституционное право".

"Вместо того чтобы защищать нас, они [власти] говорят "не устраивайте демонстрации", потому, что это кому-то не понравится. Это не демократично".

Городские власти также заявляют, что не получили официального запроса на проведение демонстрации. Организаторы марша это отрицают.

В этом году марш совпал с одним из главных дней в исламском календаре - Ид аль-Фитр (Ураза Байрам).

В 2016 году полиция применила слезоточивый газ и пластиковые пули, когда в Стамбуле, несмотря на запрет на демонстрации, собрались защитники прав трансгендеров.