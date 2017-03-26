Полиция: устроивший атаку в Вестминстере действовал один

"Мы все должны принять тот факт, что есть возможность того, что мы никогда не узнаем, почему он это сделал. Эта тайна умерла вместе с ним", - сказал журналистам заместитель главы лондонской полиции Нейл Басу.

Он добавил, что в полиции все еще считают, что Масуд действовал в одиночку в тот день, и нет никакой информации или разведывательных данных, по которым можно было бы предположить, что запланированы дальнейшие нападения.

Впрочем, Басу добавил, что даже если Масуд действовал в одиночку в процессе подготовки к атаке, "полиции нужно абсолютно точно установить, почему он совершил эти неописуемые действия". Это, по его словам, необходимо, чтобы успокоить жителей города, а также ответить на вопросы родных погибших и пострадавших.

"Мы полны решимости разобраться, был ли Масуд одиночкой, вдохновленным террористической пропагандой, или кто-то поощрял, поддерживал и направлял его. Если последнее подтвердится, эти люди предстанут перед судом", - сказал Басу.

Он призвал тех, кто знал Масуда, обратиться в полицию.

Свою атаку Масуд устроил 22 марта в 14:40 (17:40 по московскому времени). На автомобиле он преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. Затем его автомобиль свернул к зданию британского парламента и врезался в забор Вестминстерского дворца.

Масуд выскочил из машины и с ножом побежал к зданию парламента, где ему преградили дорогу полицейские. На одного из них он напал и смертельно ранил.

Жертвами нападения стали четыре человека, самого Масуда застрелил другой полицейский. Ранения получили 50 человек.

Масуду было 52 года, он родился в графстве Кент. В детстве его звали Адриан Элмс. В прошлом его привлекали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка. Обвинения, связанные с террористической деятельностью, ему ни разу не предъявлялись.

Ответственность за акцию взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".