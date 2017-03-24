Полиция Украины ищет второго участника убийства Вороненкова

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Deutsche Welle
пятница, 24 марта 2017 г. 09:30
Полиция разыскивает человека, подвозившего киллера к месту преступления. Советник главы МВД Украины заявил, что убийца был агентом российских спецслужб, внедренным в силовые структуры Украины.
Deniso Voronenkovo nužudymas
© Reuters / Scanpix

Полиция Украины разыскивает второго человека, который мог быть причастен к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом вечером в четверг, 23 марта, рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина". По его словам речь идет о человеке, который подвозил убийцу к месту преступления. Никаких подробностей Геращенко сообщать не стал, сославшись на тайну следствия.

Кроме того, советник главы МВД подтвердил, что киллер был гражданином Украины и его личность установлена. По словам Геращенко, остается только выяснить, выполнял ли он заказ на устранение Вороненкова просто за деньги или "как агент российских спецслужб". Это, уверен Геращенко, дело ближайших дней.

При этом в эфире телеканала "1+1" Геращенко заявил, что убийца, имя которого не называется, являлся агентом российских спецслужб, внедренным в силовые структуры Украины. В частности, он подтвердил, что преступник являлся бойцом Национальной гвардии более одного года, и при нем найдено подлинное удостоверение.

Пономарев связал убийство с экс-генералом ФСБ

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев связал убийство Дениса Вороненкова с экс-генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. По словам политика, именно угрозы бывшего чекиста заставили Вороненкова просить администрацию президента Украины предоставить ему государственную охрану. "Он при каждой встрече говорил, что ему поступают угрозы, и они идут по линии одного конкретного человека — Феоктистова. Он воспринимал это абсолютно серьезно", — рассказал Пономарев в эфире телеканала "112 Украина".

Имя экс-генерала ФСБ Олега Феоктистова стало известно широкой общественности в связи с арестом министра экономики и развития России Алексея Улюкаева по обвинению в коррупции. Ранее "Новая газета" сообщала, что именно Феоктистов, возглавлявший в качестве прикомандированного сотрудника службу безопасности "Роснефти", инициировал расследование в отношении главы Минэкономразвития.

Денис Вороненков был застрелен в четверг, 23 марта, в центре Киева. Охранник экс-депутата успел ранить киллера. Позднее тот скончался в больнице.

Deutsche Welle
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