Полиция: теракт в Манчестере был организован группой лиц

 (2)
bbcrussian.com
среда, 24 мая 2017 г. 18:25
Британская полиция подтвердила, что взрыв в комплексе "Манчестер Арена" был организован группой лиц, и смертник, взорвавший себя на концерте, действовал не один.
Sprogimas koncertų salėje Mančesteryje
© AFP / Scanpix

"Понятно, что речь идет о сети", - заявил глава полиции Манчестера Иан Хопкинс, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее министр внутренних дел Эмбер Радд заявила, что нападение в Манчестере было более проработанным, нежели другие атаки, с которыми сталкивались власти.

"Кажется, вероятным, что он сделал это не в одиночку" - заявила она.

В общей сложности по делу о взрыве на концерте в Манчестере арестованы четыре человека. Один из арестованных является братом предполагаемого смертника Салмана Абеди.

Взрыв в фойе концертного зала "Манчестер-арена", где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошел в понедельник вечером.

Его жертвами стали 22 человека, в том числе несколько детей, еще 59 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Британии и России группировка "Исламское государство".

Полиция Манчестера подозревает в совершении взрыва 22-летнего местного жителя Салмана Абеди. По данным правоохранителей, он родился в Манчестере, куда его родители приехали из Ливии.

Как стало известно Би-би-си, незадолго до взрыва Абеди приехал в Англию из-за границы. Газета Times уточняла, что мужчина вернулся из Ливии.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с "серьезного" до максимального "критического".

Наравне с полицией патрулировать улицы британских городов будут 3800 военнослужащих, ко всем ключевым объектам инфраструктуры и туристическим достопримечательностям будет приставлена дополнительная охрана.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Телефон Nokia 3310 вернулся на рынок и "источает ностальгию" (4)

Nokia 3310
Модернизированная версия легендарного кнопочного телефона Nokia 3310 поступила в продажу в Британии - почти 17 лет спустя начала продаж оригинальной модели. В России продажи популярного телефона официально стартовали на прошлой неделе.

Актрисе Елене Яковлевой запретили въезд на Украину на три года (5)

Интердевочка
Российской актрисе Елене Яковлевой отказали во въезде на Украину. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления государственной пограничной службы.

Полиция: теракт в Манчестере был организован группой лиц (2)

Sprogimas koncertų salėje Mančesteryje
Британская полиция подтвердила, что взрыв в комплексе "Манчестер Арена" был организован группой лиц, и смертник, взорвавший себя на концерте, действовал не один.

После Манчестера: безопасность британцев берет на себя армия (4)

После Манчестера: безопасность британцев берет на себя армия
Министр внутренних дел Эмбер Радд подтвердила, что на улицах британских городов будет размещено до 3800 военных после того, как премьер-министр Тереза Мэй фактически ввела в действие первую фазу операции Temperer, которая подразумевает привлечение военных к обеспечению безопасности в стране.

СМИ: Трамп нанял адвоката для защиты от обвинений в связях с Россией (6)

СМИ: Трамп нанял адвоката для защиты от обвинений в связях с Россией
Дональд Трамп выбрал адвоката, который будет представлять его интересы при расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, сообщают американские СМИ.
Facebook друзья
Rambler's Top100