Полиция: теракт в Манчестере был организован группой лиц

"Понятно, что речь идет о сети", - заявил глава полиции Манчестера Иан Хопкинс, отказавшись от дальнейших комментариев.
Ранее министр внутренних дел Эмбер Радд заявила, что нападение в Манчестере было более проработанным, нежели другие атаки, с которыми сталкивались власти.
"Кажется, вероятным, что он сделал это не в одиночку" - заявила она.
В общей сложности по делу о взрыве на концерте в Манчестере арестованы четыре человека. Один из арестованных является братом предполагаемого смертника Салмана Абеди.
Взрыв в фойе концертного зала "Манчестер-арена", где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошел в понедельник вечером.
Его жертвами стали 22 человека, в том числе несколько детей, еще 59 человек получили ранения.
Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Британии и России группировка "Исламское государство".
Полиция Манчестера подозревает в совершении взрыва 22-летнего местного жителя Салмана Абеди. По данным правоохранителей, он родился в Манчестере, куда его родители приехали из Ливии.
Как стало известно Би-би-си, незадолго до взрыва Абеди приехал в Англию из-за границы. Газета Times уточняла, что мужчина вернулся из Ливии.
В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с "серьезного" до максимального "критического".
Наравне с полицией патрулировать улицы британских городов будут 3800 военнослужащих, ко всем ключевым объектам инфраструктуры и туристическим достопримечательностям будет приставлена дополнительная охрана.