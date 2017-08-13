Полиция раскрыла личность подозреваемого в наезде на толпу людей в Шарлотсвилле

NEWSru.com
воскресенье, 13 августа 2017 г. 11:17
Полиция задержала подозреваемого в совершенном накануне наезде на толпу демонстрантов в американском городе Шарлотсвилль (штат Вирджиния), в результате которого один человек погиб и еще 19 пострадали. Предполагаемым злоумышленником оказался 20-летний житель штата Огайо Джеймс Алекс Филдс-младший.
© AFP/Scanpix

Об этом сообщил инспектор полиции Мартин Каймер и подтвердила региональная тюрьма округа Альбемарль-Шарлоттсвилл, передает телеканал CNN. Филдс-младший находится в тюрьме, его подозревают в тяжком убийстве второй степени, умышленном причинении вреда здоровью и в неспособности предотвратить происшествие, в результате которого погибли люди.

Начальник полиции Шарлотсвилля Аль Томас сообщил, что подозреваемый был задержан неподалеку от места происшествия. Полицейский уточнил, что в результате наезда автомобиля погибла 32-летняя женщина, переходившая улицу. Ее имя не раскрывается.

В полиции лишь отметили, что ведется расследование инцидента. Никаких деталей по поводу случившегося не приводят. "То, что мир увидел сегодня, - это не то, чем является Шарлоттсвилль. Мы любим наш город. Позвольте нам оправиться. Это не наша история. Аутсайдеры не рассказывают нашу историю, мы расскажем нашу собственную историю", - прокомментировал Томас.

Расследованием инцидента займется ФБР

Расследованием инцидента с наездом автомобиля на толпу займется ФБР и прокуратура. Об этом говорится в заявлении генпрокурора США Джеффа Сешнса, которое опубликовал у себя в Twitter журналист The Huffington Post Райан Рейли. "Региональное управление ФБР Ричмонда, отделение гражданских прав и прокуратура западного округа Вирджинии начали расследование в области гражданских прав обстоятельств смертельного инцидента с автомобилем, который произошел ранее, в субботу утром. ФБР соберет все доступные факты и доказательства", - говорится в сообщении.

Между тем полиция штата Вирджиния арестовала трех человек после столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, отмечает РИА "Новости". Как сообщает полиция штата, 21-летнему жителю Теннесси были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, 21-летнему уроженцу Вирджинии предъявили обвинения в нападениях и побоях, а 44-летнего жителя Флориды обвинили в скрытом ношении оружия без лицензии.

Местные власти после масштабных беспорядков объявили режим чрезвычайного положения. Мэр Шарлотсвилля Майкл Сингер ввел комендантский час.

Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в Шарлотсвилль

Посольство России в США в связи с событиями в Шарлотсвилле рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок в этот город. "В связи с ЧП в Шарлоттсвилле, штат Виргиния, Посольство рекомендует российским гражданам временно воздержаться от поездок в этот город", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице посольства в Facebook.

Накануне в Шарлотсвилле автомобиль въехал в толпу демонстрантов, выступавших против протестующих в городе ультраправых экстремистов. Горожане сочли случившееся терактом, но полция воздержалась от подобных заявлений. В результате инцидента один человек погиб и 19 пострадали.

В Шарлотсвилле накануне вспыхнули ожесточенные столкновения ультраправых экстремистов с их противниками. Стычки начались после акции организации "Единство правых", в ходе которой националисты протестовали против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807-1870 годы). Сотни ультраправых активистов, включая членов расистской организации Ку-клукс-клан и неонацистов, участвовали в стычках с теми, кто выступают против их действий и манифестаций. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить силу для разгона демонстраций.

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Полиция раскрыла личность подозреваемого в наезде на толпу людей в Шарлотсвилле

Полиция раскрыла личность подозреваемого в наезде на толпу людей в Шарлотсвилле
Полиция задержала подозреваемого в совершенном накануне наезде на толпу демонстрантов в американском городе Шарлотсвилль (штат Вирджиния), в результате которого один человек погиб и еще 19 пострадали. Предполагаемым злоумышленником оказался 20-летний житель штата Огайо Джеймс Алекс Филдс-младший.
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