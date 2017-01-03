Полиция обнародовала новые подобности о стамбульском террористе

Deutsche Welle
вторник, 3 января 2017 г. 17:44
В аэропорту Стамбула задержаны два иностранца по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе. Обнародованы новые подробности относительно личности террориста.
Išpuolis Stambule
© Reuters/Scanpix

Полиция Турции обнародовала новые подробности относительно личности террориста в ночном клубе в Стамбуле в ночь на 1 января. Как сообщил на своем сайте во вторник, 3 января, турецкий телеканал TRT World, правоохранительные органы прорабатывают три основные версии, в соответствии с которыми преступник может быть гражданином Узбекистана, Киргизии или Китая. В последнем случае полицейские даже уточняют возможный регион его происхождения - по предварительной версии, это Синьцзян-Уйгурский автономный округ.

По данным СМИ Киргизии, гражданин этой страны Яхья Машрапов, фотографию которого распространили в интернете в связи с его возможной причастностью к трагедии, опроверг эту информацию.

Он пояснил, что 1 января посетил Стамбул по делам, связанным с торговлей. Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали его позднее во время вылета из аэропорта столицы обратным рейсом в Бишкек. "Они допрашивали меня на протяжении часа… Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили в самолет", - рассказал мужчина.

Преступник мог входить в состав джихадистской группы

Как отмечает газета Hürryet, преступник настолько профессионально владел оружием, что, по одной из версий, мог входить в состав отрядов джихадистов в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.

Между тем как передает турецкий телеканал NTV, правоохранительные органы по подозрению в причастности к теракту задержали двух иностранцев в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Их национальности уточняются. Таким образом, число подозреваемых по данному делу достигает 14 человек.

Террорист в ночь на 1 января открыл огонь у входа в популярный ночной клуб в Стамбуле, убив полицейского, а затем продолжил беспорядочную стрельбу внутри помещения. Погибли не менее 39 человек, еще 65 были ранены.

Deutsche Welle
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