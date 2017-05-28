Полиция обнародовала фотографии манчестерского террориста

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bbcrussian.com
воскресенье, 28 мая 2017 г. 13:11
Полиция Манчестера опубликовала фотографии террориста-смертника Салмана Абеди - 22 мая он привел в действие взрывное устройство в концертном зале "Манчестер-арена". Погибли 22 человека, более 60 пострадали.
© AP / Scanpix

Это самый кровавый теракт в Британии после взрывов в лондонском метро в июле 2005 года, унесших более 50 жизней.

Фотографии, предоставленные полицией Манчестера, - это кадры с камер видеонаблюдения, в поле зрения которых в день теракта попал Абеди. Точное время и место съемки полиция не сообщила.

Теракт, который устроил Абеди на "Манчестер-арене" 22 мая, унес жизни 22 человек. Он стал третьим по количеству жертв в истории Британии. Больше людей погибли только в июле 2005 года во время взрывов в лондонском метро - 52 человека, и в катастрофе Boeing 747 над Локерби - бомба, взорванная в самолете, унесла жизни 270 человек.

Полиция Манчестера попросила граждан сообщить, если им известно что-либо о передвижениях Абеди с 18 мая - в этот день он вернулся в Великобританию из Ливии.

Незадолго до взрыва Абеди побывал в квартире, которую он снимал в центре Манчестера. Там же, предположительно, он внес последние изменения в конструкцию своего взрывного устройства, после чего отправился на арену, сказали полицейские.

Полиция отметила прогресс в расследовании и заявила, что над ним работают 1000 человек. Еще сотни офицеров участвуют в обеспечении безопасности в Большом Манчестере.

Квартира Абеди в центре города - одно из последних мест, где он побывал перед терактом, и там он, возможно, сделал последние штрихи к своему взрывному устройству перед тем, как отправиться на арену, сказали полицейские.

Установление личности смертника заняло у них около двух часов после взрыва, сообщили в полиции.

Сейчас полиция проводит обыски в 14 местах. По подозрению в терроризме арестованы уже 13 человек, в том числе брат Салмана Абеди.

Ранее в субботу уровень террористической угрозы в Британии, повышенный после взрыва в Манчестере до максимального "критического", снизили до "серьезного". Этот уровень предполагает, что совершение террористического нападения очень вероятно, но не неотвратимо. "Критический" уровень угрозы означал, что следующее нападение, возможно, уже нельзя предотвратить.

Уровень террористической угрозы в стране устанавливает Объединенный центр анализа терроризма, куда входят эксперты из состава полиции, разведслужб и других силовых структур.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после заседания правительственного чрезвычайного комитета КОБРА утром в субботу заявила, что принятые полицией за последние сутки меры помогли снизить террористическую угрозу в стране.

В Британии усилены меры безопасности, полицейские присутствуют на всех развлекательных мероприятиях, им помогают военнослужащие.

В пятницу глава контртеррористических операций Скотленд-Ярда Марк Роули призвал людей не отменять запланированные походы на концерты и прочий отдых. По его словам, следствию удалось арестовать большую часть предполагаемой террористической сети, к которой принадлежал Абеди.

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