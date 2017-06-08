Полиция назвала взрыв у посольства США в Киеве терактом

Взрыв прогремел на территории посольства в ночь на 8 июня. "При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал", - сообщает киевская полиция.

По факту происшествия было начато уголовное производство по статье "террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает полиция, сейчас проводятся мероприятия по установлению круга причастных к атаке лиц.