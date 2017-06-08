Полиция назвала взрыв у посольства США в Киеве терактом

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bbcrussian.com
четверг, 8 июня 2017 г. 10:15
Взрыв на территории посольства США в Киеве квалифицировали как террористический акт, сообщили в управлении полиции украинской столицы.
© Foto - vinnitsaok.com.ua

Взрыв прогремел на территории посольства в ночь на 8 июня. "При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал", - сообщает киевская полиция.

По факту происшествия было начато уголовное производство по статье "террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает полиция, сейчас проводятся мероприятия по установлению круга причастных к атаке лиц.

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