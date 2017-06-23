Полиция назвала причину пожара в Гренфелл-тауэр в Лондоне

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bbcrussian.com
пятница, 23 июня 2017 г. 16:10
Лондонская полиция официально подтвердила, что причиной пожара в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, жертвами которого стали 79 человек, стало возгорание холодильника в одной из квартир.
Gaisras Londono dangoraižyje
© AP / Scanpix

В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Днем ранее Тереза Мэй рассказала, что фасады еще нескольких зданий в Англии облицованы таким же огнеопасным материалом, как и Гренфелл-Тауэр.

Эксперты по пожаробезопасности в массовом порядке - примерно по 100 в сутки - проверяют высотные здания в Лондоне. Как ожидается, итоги проверки будут обнародованы в конце недели.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона вспыхнул 14 июня.

По свидетельствам очевидцев, огонь быстро распространился по всей высоте здания сразу после того, как загорелась облицовка фасада.

Следствие предполагает, что во время прошлогоднего ремонта Гренфелл-тауэр компания-подрядчик облицевала здание не огнеупорными, а более дешевыми панелями с легковоспламеняющейся основой из пластика.

Ранее Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин пожара.

В среду на волне критики ушел в отставку глава муниципального совета района Кенсингтон и Челси, на территории которого находилась сгоревшая высотка.

Как заявила Мэй в парламенте, местное руководство "не сумело справиться с последствиями пожара" и поэтому решение об отставке было правильным.

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