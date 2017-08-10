Полиция: напавший на военных в Париже - выходец из Алжира

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bbcrussian.com
четверг, 10 августа 2017 г. 18:30
Подозреваемый в нападении на военных в пригороде Парижа - 26-летний выходец из Алжира, сообщила французская полиция. Он не находился под наблюдением спецслужб.
© Reuters / Scanpix

Сейчас он находится в больнице города Лилль. Угрозы его жизни нет.
По сообщениям французских СМИ, он получил пять пулевых ранений, когда пытался скрыться от полиции на автомобиле BMW по трассе A16.

В среду около 8 утра подозреваемый врезался на машине в группу военнослужащих рядом с казармой в пригороде Леваллуа-Перре. Пострадали шесть солдат, однако их жизнь также вне опасности.

Подозреваемый был известен полиции из-за совершенного им ранее небольшого преступления, но во Франции он находился легально. Спецслужбам он был не известен, сообщили французские СМИ.

В момент задержания мужчина был безоружен. Он проживает в пригороде Парижа - Сартрувиле.

Парижский прокурор назвал нападение "попыткой убийства... связанной с террористическим умыслом".

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил, что нападавший действовал в одиночку.

Во Франции с 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже, жертвами которых стали 130 человек, еще более 350 получили ранения.

В июле 2017 года парламент Франции одобрил закон об очередном продлении чрезвычайного положения еще на полгода, до 1 ноября.

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