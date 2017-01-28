Полиция Израиля в третий раз допросила Нетаньяху по коррупционным делам

Израильская полиция уже в третий раз допросила премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции. Следователи допрашивали высокопоставленного политика на протяжении трех часов. Ожидается, что уже на следующей неделе должен состояться четвертый допрос, сообщает NEWSru Israel.

Накануне стало известно, что юридический советник правительства Авихай Мандельбилт на данный момент не видит оснований для предъявления обвинений Нетаньяху в связи с коррупционными делами, напоминают журналисты.

В середине января местные СМИ сообщали, что после встречи со следователями супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху пожаловалась на их оскорбительное поведение. Она подала жалобу юридическому советнику правительства страны, а также в отдел по расследованию правонарушений, совершенных полицейскими.

5 января Беньямин Нетаньяху был второй раз допрошен израильской полицией в связи с подозрениями в коррупции. По данным СМИ, он подозревается в неправильно оформленном получении подарков от израильского и иностранного предпринимателей на сотни тысяч шекелей, что представляет собой нарушение его обязанностей по сохранению общественного доверия.

Нетаньяху в рамках "дела 1000" подозревается в получении дорогих подарков от израильского кинопродюсера и владельца компании New Regency Films Арнона Милчена. Согласно материалам следствия, в течение семи-восьми последних лет израильский премьер получил от бизнесмена дорогие сигары на общую сумму, оцениваемую сотнями тысяч шекелей, а его супруга, Сара Нетаньяху, получала в подарок вина дорогих сортов.

В окружении главы правительства отрицают все эти обвинения, утверждая, что речь идет о подарках от человека, с которым семья Нетаньяху дружит много лет. 11 января на протяжении нескольких часов полиция допрашивала по этому делу жену премьер-министра Сару Нетаньяху. Ее также допрашивали еще в начале декабря в связи с подозрениями в незаконном использовании государственных фондов. Речь идет о нескольких случаях злоупотреблений.

Супругу главы правительства подозревают в заказе еды и найме частных поваров для семейных событий, которые были оплачены как расходы резиденции премьер-министра в Иерусалиме. Во втором случае речь идет о найме сиделки для отца премьера за государственный счет. Третий относится к найму на работу электрика, члена партии "Ликуд".

В полиции также подозревают, что Сара Нетаньяху намеренно просила электрика выполнять работы в доме по выходным, когда его работа оплачивалась дороже. Кроме того, в полиции нашли доказательства для предъявления ей обвинений в перемещении садовой мебели из официальной резиденции премьера в Иерусалиме в частный дом в Кейсарии.