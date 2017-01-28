Полиция Израиля в третий раз допросила Нетаньяху по коррупционным делам

Накануне стало известно, что юридический советник правительства Авихай Мандельбилт на данный момент не видит оснований для предъявления обвинений Нетаньяху в связи с коррупционными делами, напоминают журналисты.
В середине января местные СМИ сообщали, что после встречи со следователями супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху пожаловалась на их оскорбительное поведение. Она подала жалобу юридическому советнику правительства страны, а также в отдел по расследованию правонарушений, совершенных полицейскими.
5 января Беньямин Нетаньяху был второй раз допрошен израильской полицией в связи с подозрениями в коррупции. По данным СМИ, он подозревается в неправильно оформленном получении подарков от израильского и иностранного предпринимателей на сотни тысяч шекелей, что представляет собой нарушение его обязанностей по сохранению общественного доверия.
Нетаньяху в рамках "дела 1000" подозревается в получении дорогих подарков от израильского кинопродюсера и владельца компании New Regency Films Арнона Милчена. Согласно материалам следствия, в течение семи-восьми последних лет израильский премьер получил от бизнесмена дорогие сигары на общую сумму, оцениваемую сотнями тысяч шекелей, а его супруга, Сара Нетаньяху, получала в подарок вина дорогих сортов.
В окружении главы правительства отрицают все эти обвинения, утверждая, что речь идет о подарках от человека, с которым семья Нетаньяху дружит много лет. 11 января на протяжении нескольких часов полиция допрашивала по этому делу жену премьер-министра Сару Нетаньяху. Ее также допрашивали еще в начале декабря в связи с подозрениями в незаконном использовании государственных фондов. Речь идет о нескольких случаях злоупотреблений.
Супругу главы правительства подозревают в заказе еды и найме частных поваров для семейных событий, которые были оплачены как расходы резиденции премьер-министра в Иерусалиме. Во втором случае речь идет о найме сиделки для отца премьера за государственный счет. Третий относится к найму на работу электрика, члена партии "Ликуд".
В полиции также подозревают, что Сара Нетаньяху намеренно просила электрика выполнять работы в доме по выходным, когда его работа оплачивалась дороже. Кроме того, в полиции нашли доказательства для предъявления ей обвинений в перемещении садовой мебели из официальной резиденции премьера в Иерусалиме в частный дом в Кейсарии.