Полиция Италии обыскала дома, где мог проживать террорист Анис Амри

NEWSru.com
четверг, 29 декабря 2016 г. 12:35
Итальянская полиция провела обыски в двух домах, где мог проживать выходец из Туниса Анис Амри, который на прошлой неделе совершил теракт на рождественском рынке в Берлине. Об этом сообщает Tgcom24.
© Reuters

Стражи порядка обыскали здания в городе Априлия, к юго-востоку от Рима. По данным полиции, в этих домах в 2015 году жил террорист и там еще могут находиться люди, которые его знали.

Теракт в Берлине произошел вечером 19 декабря. Тогда управляемый Анисом Амри тягач с прицепом проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами атаки стали 12 человек, 48 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Амри впоследствии был убит в Милане правоохранительными органами Италии.

NEWSru.com
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Полиция Италии обыскала дома, где мог проживать террорист Анис Амри

Полиция Италии обыскала дома, где мог проживать террорист Анис Амри
Итальянская полиция провела обыски в двух домах, где мог проживать выходец из Туниса Анис Амри, который на прошлой неделе совершил теракт на рождественском рынке в Берлине. Об этом сообщает Tgcom24.
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