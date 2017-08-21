Полиция Финляндии провела обыски по делу о теракте в Турку

Центральная криминальная полиция Финляндии (ЦКПФ) - подразделение, отвечающее за борьбу с терроризмом - продолжает расследование по делу о нападении вооруженного ножом мужчины на прохожих в городе Турку. Как сообщили в воскресенье, 20 августа, в пресс-службе ЦКПФ, в рамках следственных мероприятий в Руносмяки, одном из районов Турку, прошла серия обысков, однако новых задержаний пока не проводилось.

Правоохранительные органы пытаются восстановить полную картину событий 18 августа, отмечает финская государственная телекомпания Yle. Полиция опрашивает свидетелей. Кроме того, проведены допросы четырех подозреваемых, задержанных вскоре после нападения. Все они сотрудничают со следствием. Устанавливается, какую роль они могли играть в подготовке атаки. Еще один подозреваемый объявлен в международный розыск.

Главный обвиняемый по делу - 18-летний гражданин Марокко, получивший ранения во время задержания - пока остаетсяна лечении в отделении интенсивной терапии. По данным Yle, допрос с ним пока не проводился, однако может состояться до конца воскресенья.

Телекомпания не уточняет, связана ли эта задержка в работе следователей с состоянием здоровья подозреваемого. Как отмечает агентство Reuters cо ссылкой на заявление полиции, мужчина отказывается давать показания.

Нападение в центре Турку

В результате нападения вооруженного ножом мужчины в центре Турку 18 августа погибли два человека, еще восемь человек получили ножевые ранения. Возраст пострадавших колеблется от 15 до 67 лет. В их числе - граждане Италии, Швеции и подданный Великобритании. Среди раненых - шесть женщин и двое мужчин. Двое погибших - женщины, это гражданки Финляндии.

Стражи порядка несколько раз выстрелили в нападавшего, после чего задержали его. Полиция попросила жителей Турку избегать посещения центральных районов города. На вокзалах и в аэропортах страны были усилены меры безопасности.

СМИ отмечают, что данная атака - по всей вероятности, первое нападение исламских экстремистов в Финляндии.