Полиция Британии не будет делиться с США данными о взрыве в Манчестере

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bbcrussian.com
четверг, 25 мая 2017 г. 11:00
Би-би-си стало известно, что британская полиция прекратила делиться информацией о ходе расследования взрыва в Манчестере с правоохранительными органами США.
© AFP / Scanpix

По данным источника Би-би-си, отказ делиться информацией связан с серией утечек информации, источником которых стали американские правоохранительные органы.

В среду в американской газете New York Times были опубликованы фотографии улик с места взрыва. На фото были запечатлены обрывки рюкзака, гайки и болты, а также устройство, идентифицированное как "возможный детонатор".

Кроме того, информация о личности предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди появилась в американской прессе спустя всего 24 часа после взрыва.

Публикация фотографий, в том числе "детонатора", вызвала ярость в правительстве Великобритании, а также со стороны британской полиции. В полиции считают, что публикации могли повредить расследованию.

Министр внутренних дел Британии Эмбер Радд заявила, что "раздражена" раскрытием информации, и предупредила Вашингтон, что "это не должно повториться".

Ожидается, что премьер Великобритании поднимет этот вопрос на встрече с президентом США на саммите НАТО, который начинается в четверг в Брюсселе.

По мнению корреспондента Би-би-си по безопасности Гордона Кореры, британские власти считают источником утечки не Белый дом и администрацию Трампа, а правоохранительные органы США.

В четверг британская полиция сообщила о задержании еще двух подозреваемых к причастности к теракту в Манчестере. Таким образом всего по этому делу арестовано восемь человек.

Ранее в городе Нанитон в центральной Англии (графство Уорикшир) в ходе полицейского рейда и обысков был арестован еще один подозреваемый.

Теракт в Манчестере произошел вечером в понедельник, 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу в фойе концертного зала "Манчестер-арена" под конец концерта.

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