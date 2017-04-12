Полиция безопасности: в Эстонии задержаны контрабандисты, работавшие на ФСБ

Эстонская Полиция безопасности (КаПо) задержала двух мужчин, работавших на ФСБ России. Задержанные действовали как контрабандисты и передавали информацию об эстонских Силах обороны, Кайтселийте и Департаменте полиции и погранохраны.

В 2016 году, как и в 2015-м, в Эстонии задержали двоих сотрудничавших с КаПо контрабандистов. Речь идет о двух мужчинах с двойным гражданством — Эстонии и России. ФСБ РФ завербовала Артема Малышева (1993 г.р.) на тайное сотрудничество еще в 2011 году с целью доставать информацию о деятельности Сил обороны Эстонии и служащих Кайтселийта и передвижении техники, а также о пограничных кордонах и служебных пунктах Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны и персонале Департамента полиции и погранохраны.

А Алика Хучбарова (1992 г.р.) в российском ФСБ завербовали в 2012 году. Его целью было доставать информацию о служебной деятельности полицейских кордона Пиуза бюро погранохраны Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны и о входящих в круг общения эстонских полицейских лицах. За свою деятельность Хучбаров много раз получал наличные деньги.

Как выясняется из ежегодника КаПо, разведывательные и специальные службы России (ГРУ и ФСБ) тщательно следят за сферой обороны Эстонии и ее учреждениями, сообщает эстонский DELFI.

Помимо наблюдений Эстонской полиции безопасности, службы безопасности Литвы, Чехии, Германии, Швеции и других стран Европы тоже указывали на становившуюся в последнее время все более активной деятельность российских спецслужб.

Действуют как под дипломатическим прикрытием, так и с бизнесменами, журналистами, исследователями, всевозможными делегациями, неправительственными организациями и фальшивым идентитетом. В последние годы среди прочего также латвийские, литовские и польские службы разоблачали многих завербованных российскими спецслужбами агентов, часть из которых действовала в сфере обороны их стран.

Прежде всего собирают информацию о НАТО, также заинтересованы во внешней политике и политике безопасности других стран, планировании обороны, сотрудничестве между странами в сфере обороны, развитии вооруженных сил конкретной страны, оборонной промышленности, вооружениях и внедрении новых способностей.

В Эстонии особенно заинтересованы в здешних Силах обороны, Кайтселийте, размещенных здесь силах союзников и учениях. В центре внимания ключевые лица и персонал Сил обороны. Фотографируют военные учения, запускают дроны и снимают объекты или учения Сил обороны.

Один из главных методов ФСБ — вербовать агентов и сотрудников из числа людей, которые посещают Россию. Наглядным примером является описанное выше задержание двоих контрабандистов с двойным гражданством. Осуществляющим вербовку в другой стране работникам ФСБ грозит реальная возможность попасться, в России эта опасность отсутствует.

Россию интересует информация о внешней и внутренней политике Эстонии, Силах обороны и обороноспособности. В остром фокусе силовые структуры и их работники. Одна из главных мишеней — эстонские госчиновники, а также журналисты и предприниматели. Интересуются также приграничными жителями, которые часто ездят в Россию.

Деятельность ФСБ упрощает ситуация, когда находящийся в России житель Эстонии нарушил закон и/или у него там возникли другие административные проблемы. Создавшуюся ситуацию используют для приближения к человеку, давления на него и вербовки с позиции силы. Особенно легкая мишень — совершившие преступление в России лица, которых обещанием помочь избежать наказания или уменьшить его могут принудить совершить преступление в отношении эстонского государства.