Полиция безопасности: Россия финансирует мероприятия Дня Победы в Латвии

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rus.DELFI.lv
вторник, 9 мая 2017 г. 08:16
В этом году снова получена информация о том, что для проведения в Латвии отдельных мероприятий "так называемого Дня Победы" их организаторы получили финансирование из России. Это говорит о том, что Россия целенаправленно пытается поддерживать величие этого праздника и создать впечатление его популярности в Латвии, заявил начальник Полиции безопасности Латвии (ПБ) Нормундс Межвиетс.
Georgijaus juostelė
© Reuters/Scanpix

Как пишет латвийское агенство LETA, в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT он отметил, что согласно имеющейся у ПБ информации во время этих мероприятий не планируется каких-то целенаправленных провокаций. Выражающие противоположные мнения группы людей, которые заявили о своих мероприятиях, будут находиться на значительном расстоянии друг от друга. Поэтому невелик риск того, что между участниками мероприятий возникнет словесная или физическая конфронтация.

Одновременно нельзя забывать о том, что остается один месяц до проведения выборов в самоуправления, поэтому нельзя исключать нарушений, связанных с предвыборной агитацией, подчеркнул Межвиетс. По его словам, Госполиция Латвии будет соответствующим образом реагировать на такие нарушения.

Он пояснил, что пришедшие на мероприятия люди могут находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения, они могут попытаться конфликтовать с прохожими или провоцировать полицейских.

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ПБ: Россия финансирует мероприятия так называемого Дня Победы в Латвии (57)

Georgijaus juostelė
В этом году снова получена информация о том, что для проведения в Латвии отдельных мероприятий "так называемого Дня Победы" их организаторы получили финансирование из России. Это говорит о том, что Россия целенаправленно пытается поддерживать величие этого праздника и создать впечатление его популярности в Латвии, заявил начальник Полиции безопасности Латвии (ПБ) Нормундс Межвиетс.

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