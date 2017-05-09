Полиция безопасности: Россия финансирует мероприятия Дня Победы в Латвии

Как пишет латвийское агенство LETA, в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT он отметил, что согласно имеющейся у ПБ информации во время этих мероприятий не планируется каких-то целенаправленных провокаций. Выражающие противоположные мнения группы людей, которые заявили о своих мероприятиях, будут находиться на значительном расстоянии друг от друга. Поэтому невелик риск того, что между участниками мероприятий возникнет словесная или физическая конфронтация.

Одновременно нельзя забывать о том, что остается один месяц до проведения выборов в самоуправления, поэтому нельзя исключать нарушений, связанных с предвыборной агитацией, подчеркнул Межвиетс. По его словам, Госполиция Латвии будет соответствующим образом реагировать на такие нарушения.

Он пояснил, что пришедшие на мероприятия люди могут находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения, они могут попытаться конфликтовать с прохожими или провоцировать полицейских.