Полиция Австрии заявила о предотвращении теракта в Вене

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bbcrussian.com
суббота, 21 января 2017 г. 14:59
Полиция Вены задержала 18-летнего натурализованного гражданина страны, планировавшего совершить террристическую атаку, заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка.
© Shutterstock nuotr.

По словам Соботки, есть основания полагать, что задержанный придерживается исламистских взглядов, и в его действиях прослеживается джихадистский мотив.

В полиции обратились к жителям страны с призывом проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях и предметах.

"Мы получили информацию об этом человеке от разведслужб зарубежных стран", - уточнил Соботка.

Сейчас полиция изучает возможные связи подозреваемого с исламскими экстремистами.

Австрийская газета Krone опубликовала статью, в которой говорится, что совершить террористические нападения в Вене планировала группа исламистов албанского происхождения. Свои источники журналисты не раскрыли.

В Вене сейчас предпринимаются усиленные меры безопасности.

В прошлом году в Австрии были предъявлены обвинения двум людям в причастности к парижским терактам 2015 года, которые унесли жизни 130 человек. Позднее двое арестованных в Зальцбурге были экстрадированы во Францию.

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