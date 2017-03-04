Поклонская рассказала о мироточении бюста Николая II в Крыму

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Телеканал "Дождь"
суббота, 4 марта 2017 г. 13:40
У часовни, расположенной рядом со зданием прокуратуры в Крыму, замироточил бюст последнего российского императора Николая II. Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявила депутат Госдумы от Крыма, бывший прокурор республики Наталья Поклонская.

По ее словам, это произошло утром в пятницу, 3 марта. После этого к бюсту стали приходить люди с детьми, чтобы «приложить их» к нему и таким образом исцелить детей.

«Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину [отречения Николая II от престола]. Видите как! Государь нам помогает ведь. Они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой. Мы обязаны это сделать», — добавила Поклонская. Она также отметила, что ей передали фотографии замироточившего бюста Николая II.

Бюст Николая II был установлен рядом со зданием крымской прокуратуры в сентябре 2016 года. Сама часовня была открыта месяцем позже в честь святых царственных страстотерпцев государя Николая II и его семьи. В церемонии открытия приняла участие депутат от Крыма Наталья Поклонская.

Телеканал "Дождь"
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