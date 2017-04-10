Покинувшие страну жители Латвии перечисляют на родину сумму, равную оборонному бюджету

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rus.DELFI.lv
понедельник, 10 апреля 2017 г. 13:17
"Связь этих людей с Латвией и в сердцах, и в трудах, и в кошельках — прочна. Доказательством является тот факт, что объем совершенных ими денежных перечислений в Латвию сравнялся в оборонным бюджетом нашей страны".
Pinigai
© DELFI / Karolina Pansevič

Такое заявление в передаче "900 секунд" телеканала LNT сделала представитель Европейского совета латышей Элина Пинто.

Согласно подсчетам демографов, в Европу переселилось 200 тысяч латвийцев, рассказала Пинто. Одной из главных проблем, с которой латыши сталкиваются за рубежом — "реальный риск того, что латышские дети потеряют латышский язык". Однако в самой Латвии проблема несколько другого характера.

"На данный момент Латвия оказалась в ситуации, когда в течение ближайших 20 лет ожидается огромный дефицит рабочих рук, так как местная молодежь уезжает за границу", — признала Пинто.

По ее мнению, частично смягчить этот удар по экономике Латвии поможет план реэмиграции, цель которого - "заставить работать знания уехавших латвийцев на благо страны", пояснила она.

При этом представитель общества латышей признала, что в конце прошлого года "этот план был тихонько забыт, и весь его потенциал остался неиспользованным".

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Покинувшие страну жители Латвии перечисляют на родину сумму, равную оборонному бюджету (4)

Pinigai
"Связь этих людей с Латвией и в сердцах, и в трудах, и в кошельках — прочна. Доказательством является тот факт, что объем совершенных ими денежных перечислений в Латвию сравнялся в оборонным бюджетом нашей страны".

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