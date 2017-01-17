Поиски пропавшего в 2014 году рейса MH370 остановлены

bbcrussian.com
вторник, 17 января 2017 г. 11:40
Австралия, Малайзия и Китай объявили о прекращении поисков пропавшего в 2014 году "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Nutraukta dingusio Malaizijos lėktuvo paieška
© Reuters/Scanpix

Поиски было решено остановить после того, как была обследована территория площадью 120 тыс. км к западу от Австралии, где, как предполагается, разбился самолет. Место падения пропавшего лайнера обнаружить не удалось.

"Возможное место падения по-прежнему уточняется с помощью научных методов, однако к настоящему времени новой информации, которая помогла бы определить точное местонахождение самолета, не было получено", - говорится в совместном заявлении трех стран.

"Мы надеемся, что появится новая информация, и в будущем самолет будет обнаружен", - подытоживают представители стран, занимавшихся поисками рейса MH370.

20 декабря эксперты рекомендовали расширить поисковую зону на дополнительные 25 тыс. км. По их мнению, лайнер находится к северу от зоны, которую обследовали в последние месяцы.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Куала-Лумпур в Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Как предполагается, самолет разбился в южной части Индийского океана. В разных частях океана были найдены 20 обломков - однако только семь из них точно или с большой долей вероятностью являются фрагментами пропавшего MH370.

Осмотрев обнаруженные обломки, эксперты австралийского бюро безопасности на транспорте пришли к выводу, что перед падением самолет вошел в крутое пике. Тем не менее, причина катастрофы до сих пор неясна.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Советник Трампа призвал Россию и США сесть за стол переговоров (1)

Советник Трампа призвал Россию и США сесть за стол переговоров
России и США нужно сесть за стол переговоров, чтобы прийти к лучшему соглашению, чем санкции, которые страны ввели друг против друга, заявил в интервью ТАСС советник президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи.

Мэй намерена призвать к новому партнерству с ЕС (1)

Theresa May
Великобритания не будет пытаться сохранить частичное членство в Евросоюзе после "брексита", собирается заявить во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Поиски пропавшего в 2014 году рейса MH370 остановлены

Nutraukta dingusio Malaizijos lėktuvo paieška
Австралия, Малайзия и Китай объявили о прекращении поисков пропавшего в 2014 году "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

Нападение в Стамбуле: арестованный узбек признал свою вину (1)

Įtariamasis žudynėmis Stambulo klube
Мужчина, напавший на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, является гражданином Узбекистана и проходил подготовку в Афганистане, сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин.

Власти Киргизии подтвердили гибель 38 человек при крушении "Боинга" (2)

Власти Киргизии подтвердили гибель 38 человек при крушении Боинга
Власти Киргизии сообщили об обнаружении тел 38 погибших в результате падения грузового самолета Boeing 747 на дачный поселок под Бишкеком. На месте падения самолета, летевшего из Гонконга в Стамбул, возобновилась поисковая операция.
Facebook друзья
Rambler's Top100